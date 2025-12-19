Виталий ПОНОМАРЕВ: «Динамо следовало избавиться от этого игрока»
Коуч считает, что столичному клубу стоило продать Владимира Бражко
Тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев высказался о украинском полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко:
«Мое мнение – Бражка нужно было продавать. Если было приглашение – нужно продавать. Футболисты, если слышат, что ими интересуются клубы, их не продаешь, то они теряют мотивацию. С таким футболистом бессмысленно работать. Надо вовремя все делать. Если бы «Динамо» в еврокубках за что-то боролось, но они уже в прошлом году ни за что не боролись».
Зимой 2025 года подписать Владимира был намерен «Вулверхэмптон», но трансфер так и не состоялся.
Ранее сообщалось о том, что известному клубу АПЛ предложили подписать звезду сборной Украины.
