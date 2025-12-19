Известному клубу АПЛ предложили подписать звезду сборной Украины

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может перебраться в лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает Fillipo Biafora.

По информации источника, руководство «волков» предложило представителю Английской Премьер-лиги подписать 28-летнего украинца.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что украинский форвард интересен трем английским клубам.