Известному клубу АПЛ предложили подписать звезду сборной Украины
Артем Довбик может перебраться в «Вест Хэм»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может перебраться в лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает Fillipo Biafora.
По информации источника, руководство «волков» предложило представителю Английской Премьер-лиги подписать 28-летнего украинца.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что украинский форвард интересен трем английским клубам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин может продолжить карьеру в Милане
Французский вратарь не собирается сидеть на скамейке запасных