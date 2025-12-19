Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известному клубу АПЛ предложили подписать звезду сборной Украины
Англия
19 декабря 2025, 21:14 | Обновлено 19 декабря 2025, 21:15
789
0

Известному клубу АПЛ предложили подписать звезду сборной Украины

Артем Довбик может перебраться в «Вест Хэм»

19 декабря 2025, 21:14 | Обновлено 19 декабря 2025, 21:15
789
0
Известному клубу АПЛ предложили подписать звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может перебраться в лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает Fillipo Biafora.

По информации источника, руководство «волков» предложило представителю Английской Премьер-лиги подписать 28-летнего украинца.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что украинский форвард интересен трем английским клубам.

По теме:
Манчестер Сити – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Прощальное фото. Один из футболистов Шахтера покинет клуб зимой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы Серии A Вест Хэм
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Футбол | 19 декабря 2025, 09:19 5
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины

Андрей Лунин может продолжить карьеру в Милане

Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Футбол | 19 декабря 2025, 14:57 4
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ

Французский вратарь не собирается сидеть на скамейке запасных

Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 19.12.2025, 10:07
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ
Футбол | 19.12.2025, 20:27
Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ
Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Футбол | 19.12.2025, 08:54
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 8
Бокс
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 66
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 55
Футбол
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
18.12.2025, 16:25 4
Биатлон
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
17.12.2025, 21:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем