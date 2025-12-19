Уже отправляли скаутов. Украинский форвард интересен трем английским клубам

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
19 декабря 2025, 17:55
852
0

Максим Бойчук попал на радары «Саутгемптона», «Вейтона» и «Лутона»

Максим Бойчук

Украинский нападающий «Уимборн Таун» Максим Бойчук привлекает внимание трех английских клубов. Об этом сообщает Legioners.ua.

По информации источника, скауты «Саутгемптона» и «Уимборн Таун» посетили несколько матчей 17-летнего футболиста. Также игроком интересуется «Лутон Таун».

В последних десяти играх Максим Бойчук отличился семью забитыми мячами в седьмом дивизионе чемпионата Англии. Присоединился он к команде осенью 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что игрок сборной Украины может покинуть топ-чемпионат.

Саутгемптон Лутон Таун трансферы
