Игрок сборной Украины может покинуть топ-чемпионат. Есть интерес
Артем Довбик привлекает внимание «Фенербахче»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб в ближайшее врем. Об этом сообщает La Repubblica.
По информации источника, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Фенербахче».
В текущем сезоне Артем Довбик сыгрл в 14 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» в партнеры Довбику хочет подписать футболиста «Шахтера».
