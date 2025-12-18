Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок сборной Украины может покинуть топ-чемпионат. Есть интерес
Италия
18 декабря 2025, 08:51 |
Артем Довбик привлекает внимание «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб в ближайшее врем. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Фенербахче».

В текущем сезоне Артем Довбик сыгрл в 14 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» в партнеры Довбику хочет подписать футболиста «Шахтера».

Рома Рим Фенербахче трансферы чемпионат Турции по футболу Артем Довбик трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: La Repubblica
