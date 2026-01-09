Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
09 января 2026, 18:25 | Обновлено 09 января 2026, 18:57
Срочно нужен новичок. Тренер Жироны рассказал о проблемах клуба

Мичел ждет Эчеверри

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Эчеверри

Наставник Жироны Мичел подтвердил, что клуб близок к подписанию атакующего хавбека Манчестер Сити Клаудио Эчеверри, однако игрока пока не могут зарегистрировать.

В команде достигли лимита по количеству футболистов не из Европейского союза, поэтому сперва нужно от кого-то избавиться.

«Мы не можем зарегистрировать Эчеверри. Мы отпускаем Солиса, но пока это не сделали, поэтому не можем подписать новичка».

«Хотя нам срочно нужен этот трансфер, потому что Жироне необходим атакующий хавбек с умениями отдавать передачи, забивать и быть лидером», – сказал Мичел.

Жирона в Ла Лиге идет на 17-й позиции.

