Вторая победа за день. ЛНЗ обыграл боснийский ФК «Железничар»
Матч ЛНЗ – «Железничар» завершился со счетом 1:0
ЛНЗ продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, подопечные Виталия Пономарева провели сразу два контрольных матча и в обоих одержали победы.
В спарринге дня лидер УПЛ со счетом 2:1 обыграл ФК «Сараево» из Боснии и Герцеговины. Вторым соперником ЛНЗ также стал боснийский клуб, а именно ФК «Железничар».
В первом тайме ЛНЗ владел преимуществом и воздал несколько опасных моментов. Но мяч в сетке ворот боснийского клуба так и не оказался.
Гол пришел после перерыва. На 51-й минуте игроки ЛНЗ разыграли штрафной, и Джевисон Беннетт забил в уже пустые ворота. Этот гол так и остался единственным в матче.
Товарищеский матч. Турция. 31 января
ЛНЗ (Украина) – «Железничар» (Босния и Герцеговина) – 1:0
Гол: Беннетт, 51
