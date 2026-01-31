Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Вторая победа за день. ЛНЗ обыграл боснийский ФК «Железничар»

Матч ЛНЗ – «Железничар» завершился со счетом 1:0

ФК ЛНЗ

ЛНЗ продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, подопечные Виталия Пономарева провели сразу два контрольных матча и в обоих одержали победы.

В спарринге дня лидер УПЛ со счетом 2:1 обыграл ФК «Сараево» из Боснии и Герцеговины. Вторым соперником ЛНЗ также стал боснийский клуб, а именно ФК «Железничар».

В первом тайме ЛНЗ владел преимуществом и воздал несколько опасных моментов. Но мяч в сетке ворот боснийского клуба так и не оказался.

Гол пришел после перерыва. На 51-й минуте игроки ЛНЗ разыграли штрафной, и Джевисон Беннетт забил в уже пустые ворота. Этот гол так и остался единственным в матче.

Товарищеский матч. Турция. 31 января

ЛНЗ (Украина) – «Железничар» (Босния и Герцеговина) – 1:0

Гол: Беннетт, 51

товарищеские матчи Железничар Сараево учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Джевисон Беннетт
