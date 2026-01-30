ДЕВУШКА ДНЯ. Она вдохновила Трубина на гол Реалу: Марина Галаган

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин стал героем матча Лиги чемпионов против «Реала», забив решающий гол и выведя команду в плей-офф. Победа со счетом 4:2 сделала украинца пятым вратарем в истории турнира, отметившимся забитым мячом.

Во время празднования Трубин показал жест в виде сердца в сторону трибун – его адресатом стала жена Марина. Именно она сегодня в центре внимания нашей рубрики «Девушка дня».

Марина – творческая личность: она окончила художественную и музыкальную школы, увлекается танцами и имеет опыт работы моделью в Турции.

В социальных сетях супруга голкипера регулярно делится стильными фотосессиями и моментами из жизни, оставаясь главным источником вдохновения для одного из самых обсуждаемых футболистов вечера: