ДЕВУШКА ДНЯ. Она вдохновила Трубина на гол Реалу: Марина Галаган
Знакомимся с женой Анатолия Трубина
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин стал героем матча Лиги чемпионов против «Реала», забив решающий гол и выведя команду в плей-офф. Победа со счетом 4:2 сделала украинца пятым вратарем в истории турнира, отметившимся забитым мячом.
Во время празднования Трубин показал жест в виде сердца в сторону трибун – его адресатом стала жена Марина. Именно она сегодня в центре внимания нашей рубрики «Девушка дня».
Марина – творческая личность: она окончила художественную и музыкальную школы, увлекается танцами и имеет опыт работы моделью в Турции.
В социальных сетях супруга голкипера регулярно делится стильными фотосессиями и моментами из жизни, оставаясь главным источником вдохновения для одного из самых обсуждаемых футболистов вечера:
