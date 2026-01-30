Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандал в Саудовской Аравии: Бензема отказался играть за Аль-Иттихад
Саудовская Аравия
30 января 2026, 03:59 | Обновлено 30 января 2026, 04:00
Скандал в Саудовской Аравии: Бензема отказался играть за Аль-Иттихад

Предложенные условия контракта вызвали возмущение у нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

Карим Бензема выражает крайнее неудовлетворение условиями трудового соглашения, предложенными ему в Саудовской Аравии.

Накануне выяснилось, что именно по этой причине звездный нападающий отказался выходить на поле в матче «Аль-Иттихада» против «Аль-Фатеха» (2:2).

Издание L’Equipe дополняет, что французский форвард расценил условия контракта как оскорбительные. Его представители также убеждены, что по отношению к игроку было проявлено неуважение, поскольку предложенная структура выплат вынуждала бы Карима фактически «выступать безвозмездно» – если не брать в расчет прибыль от реализации имиджевых прав.

Сообщается, что боссы «Аль-Иттихада» в данной ситуации не имеют рычагов влияния, так как юридическим работодателем выступает непосредственно саудовская лига.

Отсутствие Бензема в составе коллектива Сержиу Консейсау является серьезной потерей. Существует высокая вероятность, что в ближайшие выходные он также пропустит встречу против «Аль-Нажмы».

По теме:
Поссорился с клубом. Бензема отказался подписать новый контракт
Нападающий Аль-Ахли с хет-триком обходит Роналду в гонке бомбардиров
Саудовская Аравия. Преследование лидера: звездный форвард оформил хет-трик
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Аль-Фатех
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
