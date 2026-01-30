Скандал в Саудовской Аравии: Бензема отказался играть за Аль-Иттихад
Предложенные условия контракта вызвали возмущение у нападающего
Карим Бензема выражает крайнее неудовлетворение условиями трудового соглашения, предложенными ему в Саудовской Аравии.
Накануне выяснилось, что именно по этой причине звездный нападающий отказался выходить на поле в матче «Аль-Иттихада» против «Аль-Фатеха» (2:2).
Издание L’Equipe дополняет, что французский форвард расценил условия контракта как оскорбительные. Его представители также убеждены, что по отношению к игроку было проявлено неуважение, поскольку предложенная структура выплат вынуждала бы Карима фактически «выступать безвозмездно» – если не брать в расчет прибыль от реализации имиджевых прав.
Сообщается, что боссы «Аль-Иттихада» в данной ситуации не имеют рычагов влияния, так как юридическим работодателем выступает непосредственно саудовская лига.
Отсутствие Бензема в составе коллектива Сержиу Консейсау является серьезной потерей. Существует высокая вероятность, что в ближайшие выходные он также пропустит встречу против «Аль-Нажмы».
