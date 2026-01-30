Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вратарь Барселоны шокирован масштабом фанатской поддержки

Жоан Гарсия рассказал о невероятной популярности клуба

Вратарь Барселоны шокирован масштабом фанатской поддержки
Жоан Гарсия поделился впечатлениями от того колоссального интереса, который «Барселона» вызывает в разных уголках мира.

«Меня больше всего поразило то влияние, которое имеет «Барселона» – причем не только в самом городе или Каталонии, но и в любом другом населенном пункте или стране. Это ощущается со стороны, однако когда ты становишься частью коллектива и посещаешь различные города...

Мы совершали поездки в Саудовскую Аравию и Японию – это просто невероятно, какую бурю эмоций наш приезд вызывает у людей и какие сильные чувства испытывают болельщики. В аэропортах, гостиницах... Подобное зрелище захватывает дух. Именно это стало для меня главным открытием.

Очевидно, что ни одна другая команда не порождает такого резонанса, поэтому шансы быть узнанным значительно возрастают. Но это приятный момент, я отношусь к подобному спокойно.

Это наиболее значительная перемена в моей реальности, но в остальном я стараюсь придерживаться своего привычного образа жизни», – отметил вратарь, который пополнил ряды «Барселоны» прошлым летом, перейдя из «Эспаньола».

