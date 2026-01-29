Трубин сделал публичное заявление после безумной победы Бенфики над Реалом

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился эмоциями после безумного матча «орлов» против мадридского Реала (4:2), где он поразил ворота Тибо Куртуа.

«Мой дебют в Лиге чемпионов начинался с матча против «Реала». Прошло пять лет – и снова «Реал». Только теперь уже с Бенфикой. И с другим чувством себя на поле. Иногда футбол разрешает больше, чем ты планируешь. Даже гол. Спасибо всем, кто болел и был с нами сегодня», – написал Анатолий.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

На нашем сайте доступен обзор матча Реал - Бенфика, где Анатолий Трубин забил безумный гол на 90+8 минуте игры.