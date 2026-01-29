Карпаты – Оденсе – 2:3. Три мяча за пять минут. Видео голов и обзор матча

«Карпаты» продолжают подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. В среду, 28 января, львовяне сыграли товарищеский матч с датским клубом «Оденсе».

Первый мяч «Оденсе» забил на 41-й минуте. А на 43-й минуте счет стал 2:0 в пользу датского клуба.

«Карпаты» ответили достаточно быстро. На 45-й минуте Стенио Толедо один мяч отыграл.

После перерыва команды обменялись голами. За «Карпаты» на 69-й минуте забил Иван Чабан, сравняв счет. Но «Оденсе» смог вырвать победу.

Товарищеский матч. Испания. 28 января

«Карпаты» (Украина) – «Оденсе» (Дания) – 2:3

Голы: Толедо, 45, Чабан, 69 – Ганаус, 41, Сухонен, 43, Немец, 72

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча