Карпаты в контрольном матче сыграют с Оденсе. Стартовые составы
Поединок «Карпаты» – «Оденсе» состоится 28 января в 16:00 по Киеву
«Карпаты» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах в Испании. В среду, 28 января, львовяне проведут спарринг с датским клубом «Оденсе».
Соперник «Карпат» выступает в элите датского футбола. В 18 матчах команда набрала 26 очков (7 побед, 5 ничьих и 6 поражений) и занимают в турнирной таблице шестое место.
Карпаты уже провели в Испании два товарищеских матча. Львовский клуб со счетом 1:2 уступил Тэджон Ситизен из Южной Кореи и обыграл испанскую команду Реал Мурсия Б.
Товарищеский матч. Испания. 28 января, 16:00
«Карпаты» (Украина) – «Оденсе» (Дания)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Карпаты»
