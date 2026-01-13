Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Итальянская журналистка показала впечатляющую красоту
13 января 2026, 18:12 | Обновлено 13 января 2026, 18:26
Дилетта Леотта опубликовала эффектный кадр из спортзала

Instagram. Дилетта Леотта

Итальянская спортивная журналистка Дилетта Леотта опубликовала новое сторис в соцсетях, которое сразу привлекло внимание подписчиков.

На фото Леотта позирует в лифте спортзала в черном спортивном комплекте, эффектно подчеркнувшем ее стройную фигуру и подтянутые ноги.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Образ получился лаконичным и стильным, а сама журналистка выглядела уверенно и эффектно даже ранним утром.

Публикация вызвала множество восторженных реакций, а поклонники отметили красоту Дилетты и ее отличную физическую форму.

Максим Лапченко
NikoKam1969
Для чого нам воно?
Xvalenok03
Страшная красота.
И чем дальше тем страшнее. 
