ФОТО. Итальянская журналистка показала впечатляющую красоту

Итальянская спортивная журналистка Дилетта Леотта опубликовала новое сторис в соцсетях, которое сразу привлекло внимание подписчиков.

На фото Леотта позирует в лифте спортзала в черном спортивном комплекте, эффектно подчеркнувшем ее стройную фигуру и подтянутые ноги.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Образ получился лаконичным и стильным, а сама журналистка выглядела уверенно и эффектно даже ранним утром.

Публикация вызвала множество восторженных реакций, а поклонники отметили красоту Дилетты и ее отличную физическую форму.