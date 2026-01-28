Забили пять мячей. Левый Берег разобрался с аматорским клубом

«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части сезона. Подопечные Александра Рябоконя в товарищеском матче со счетом 5:1 обыграли аматорский ФК «Буча Фортуна».

Соперник «Левого Берега» является чемпионом и обладателем Кубка Бучанского района Киевской области. И команда смогла открыть счет в матче с одним из лидеров Первой лиги.

Но затем «Левый Берег» взял игру в свои руки. Команда Рябоконя забила пять мячей и одержала уверенную победу.

Товарищеский матч. 24 января

«Левый Берег» – «Буча Фортуна» – 5:1

Голы: Шастал, 30, 34, Диего, 44, ИНП, 68, Галоян, 71 – гол, 21

Стартовый состав «Левого Берега»: Механив, ИНП, Чепурный, Коваленко, Бонсу, Тищенко, Криворучко, Диего, В.Волошин, Шастал, Венделл.