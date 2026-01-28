Забили пять мячей. Левый Берег разобрался с аматорским клубом
«Левый Берег» обыграл ФК «Буча Фортуна»
«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части сезона. Подопечные Александра Рябоконя в товарищеском матче со счетом 5:1 обыграли аматорский ФК «Буча Фортуна».
Соперник «Левого Берега» является чемпионом и обладателем Кубка Бучанского района Киевской области. И команда смогла открыть счет в матче с одним из лидеров Первой лиги.
Но затем «Левый Берег» взял игру в свои руки. Команда Рябоконя забила пять мячей и одержала уверенную победу.
Товарищеский матч. 24 января
«Левый Берег» – «Буча Фортуна» – 5:1
Голы: Шастал, 30, 34, Диего, 44, ИНП, 68, Галоян, 71 – гол, 21
Стартовый состав «Левого Берега»: Механив, ИНП, Чепурный, Коваленко, Бонсу, Тищенко, Криворучко, Диего, В.Волошин, Шастал, Венделл.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Константин Вивчаренко может продолжить карьеру в «Панатинаикосе»
Роман Черняк рассказал о последствиях удара шахеда