Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забили пять мячей. Левый Берег разобрался с аматорским клубом
Украина. Первая лига
28 января 2026, 15:36 | Обновлено 28 января 2026, 15:49
226
0

Забили пять мячей. Левый Берег разобрался с аматорским клубом

«Левый Берег» обыграл ФК «Буча Фортуна»

28 января 2026, 15:36 | Обновлено 28 января 2026, 15:49
226
0
Забили пять мячей. Левый Берег разобрался с аматорским клубом
ФК Левый Берег

«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части сезона. Подопечные Александра Рябоконя в товарищеском матче со счетом 5:1 обыграли аматорский ФК «Буча Фортуна».

Соперник «Левого Берега» является чемпионом и обладателем Кубка Бучанского района Киевской области. И команда смогла открыть счет в матче с одним из лидеров Первой лиги.

Но затем «Левый Берег» взял игру в свои руки. Команда Рябоконя забила пять мячей и одержала уверенную победу.

Товарищеский матч. 24 января

«Левый Берег» – «Буча Фортуна» – 5:1

Голы: Шастал, 30, 34, Диего, 44, ИНП, 68, Галоян, 71 – гол, 21

Стартовый состав «Левого Берега»: Механив, ИНП, Чепурный, Коваленко, Бонсу, Тищенко, Криворучко, Диего, В.Волошин, Шастал, Венделл.

По теме:
С дублем Ременяка. Феникс-Мариуполь в спарринге обыграл «Рух»
Карпаты – Оденсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Дмитрий Шастал Симон Галоян Диего Энрике Соуза да Силва
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Участник Лиги Европы заинтересован в игроке Динамо. Сделано предложение
Футбол | 28 января 2026, 11:15 4
Участник Лиги Европы заинтересован в игроке Динамо. Сделано предложение
Участник Лиги Европы заинтересован в игроке Динамо. Сделано предложение

Константин Вивчаренко может продолжить карьеру в «Панатинаикосе»

«Образовалась глубокая воронка». Президент Ворсклы о прилете по базе
Футбол | 28 января 2026, 14:57 0
«Образовалась глубокая воронка». Президент Ворсклы о прилете по базе
«Образовалась глубокая воронка». Президент Ворсклы о прилете по базе

Роман Черняк рассказал о последствиях удара шахеда

Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 28.01.2026, 01:55
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 28.01.2026, 09:22
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28.01.2026, 06:02
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 2
Футбол
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
27.01.2026, 14:59
Теннис
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
27.01.2026, 14:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем