ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм приобрел у клуба АПЛ экс-игрока Барселоны
Адама Траоре покинул Фулхэм
Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании испанского вингера лондонского «Фулгема» Адама Траоре.
Условия сотрудничества между «молотобойцами» и 30-летним футболистом не сообщаются.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 2,3 миллиона евро.
В сезоне 2025/26 Адам Траоре провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Барселоны» в 8 миллионов евро.
Ранее «Вест Хэм» официально отпустил Гидо Родригеса.
West Ham United is pleased to confirm the signing of Spain international winger Adama Traoré. 🤝— West Ham United (@WestHam) January 28, 2026
