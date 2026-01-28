Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 января 2026, 16:39 | Обновлено 28 января 2026, 16:41
173
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм приобрел у клуба АПЛ экс-игрока Барселоны

Адама Траоре покинул Фулхэм

28 января 2026, 16:39 | Обновлено 28 января 2026, 16:41
173
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм приобрел у клуба АПЛ экс-игрока Барселоны
ФК Вест Хэм. Адама Траоре

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании испанского вингера лондонского «Фулгема» Адама Траоре.

Условия сотрудничества между «молотобойцами» и 30-летним футболистом не сообщаются.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 2,3 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Адам Траоре провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Барселоны» в 8 миллионов евро.

Ранее «Вест Хэм» официально отпустил Гидо Родригеса.

Фулхэм трансферы Адама Траоре трансферы АПЛ Вест Хэм
Дмитрий Вус Источник: ФК Вест Хэм
