ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм приобрел у клуба АПЛ экс-игрока Барселоны

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании испанского вингера лондонского «Фулгема» Адама Траоре.

Условия сотрудничества между «молотобойцами» и 30-летним футболистом не сообщаются.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 2,3 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Адам Траоре провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Барселоны» в 8 миллионов евро.

Ранее «Вест Хэм» официально отпустил Гидо Родригеса.