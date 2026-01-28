Уже в ближайшие дни Яремчук может сменить клуб. Ведутся переговоры

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук в ближайшее время может стать игроком «Лиона». Об этом сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, клубы ведут переговоры по аренде с правом выкупа 30-летнего футболиста. Главный тренер французской команды Паулу Фонсека лично заинтересован в трансфере Яремчука.

Сумма сделки еще неизвестна, стороны хотят прийти к сделке до матчей Лиги чемпионов, которые состоятся уже 28 января.

В текущем сезоне Роман Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться четырьмя голами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Яремчук намерен покинуть Олимпиакос и перебраться в чемпионат Франции.