Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Уже в ближайшие дни Яремчук может сменить клуб. Ведутся переговоры
Франция
28 января 2026, 14:30 | Обновлено 28 января 2026, 14:34
2138
5

Украинский форвард близок к трансфер в «Лион»

5 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук в ближайшее время может стать игроком «Лиона». Об этом сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, клубы ведут переговоры по аренде с правом выкупа 30-летнего футболиста. Главный тренер французской команды Паулу Фонсека лично заинтересован в трансфере Яремчука.

Сумма сделки еще неизвестна, стороны хотят прийти к сделке до матчей Лиги чемпионов, которые состоятся уже 28 января.

В текущем сезоне Роман Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться четырьмя голами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Яремчук намерен покинуть Олимпиакос и перебраться в чемпионат Франции.

Лион Олимпиакос Пирей трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Греции по футболу Саша Тавольери аренда игрока Паулу Фонсека Роман Яремчук
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
ZloyDeda
Ну звісно, коли травма у гравця і будуть вести переговори про перехід? Хто таку маячню пише і розповсюджує?! Це просто жах!
Ответить
+1
Dnonamic
Цікаво а навіщо він Ліону
Ответить
-1
MOTYLL272
Да, Рома в нас любить подорожувати!
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Ковальов
турист
Ответить
-4
