Уже в ближайшие дни Яремчук может сменить клуб. Ведутся переговоры
Украинский форвард близок к трансфер в «Лион»
Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук в ближайшее время может стать игроком «Лиона». Об этом сообщает Саша Тавольери.
По информации источника, клубы ведут переговоры по аренде с правом выкупа 30-летнего футболиста. Главный тренер французской команды Паулу Фонсека лично заинтересован в трансфере Яремчука.
Сумма сделки еще неизвестна, стороны хотят прийти к сделке до матчей Лиги чемпионов, которые состоятся уже 28 января.
В текущем сезоне Роман Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться четырьмя голами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Яремчук намерен покинуть Олимпиакос и перебраться в чемпионат Франции.
