Рух Львов – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

28 января в 15:00 встречаются Рух Львов и Феникс-Мариуполь.

Обе команды проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Украине.

Игра проходит на стадионе им. Б. Маркевича в Винниках (Львов).

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Феникс-Мариуполь выступает в Первой лиге (14-е место, 16 зачетных баллов).

Анонс матча