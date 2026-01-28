Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Рух Львов
28.01.2026 15:00 - : -
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 15:00 |
Рух Львов – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

28 января 2026, 15:00 |
Рух Львов – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

28 января в 15:00 встречаются Рух Львов и Феникс-Мариуполь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Украине.

Игра проходит на стадионе им. Б. Маркевича в Винниках (Львов).

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Феникс-Мариуполь выступает в Первой лиге (14-е место, 16 зачетных баллов).

Рух Львов – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
