Рух Львов – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
28 января в 15:00 встречаются Рух Львов и Феникс-Мариуполь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе команды проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Украине.
Игра проходит на стадионе им. Б. Маркевича в Винниках (Львов).
Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Феникс-Мариуполь выступает в Первой лиге (14-е место, 16 зачетных баллов).
Рух Львов – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Большинство специалистов из этой страны на наших просторах не достигли ровным счетом ничего…
Лоренцо снялся в третьей партии из-за боли в бедре и пропустил Новака дальше