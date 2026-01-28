Закончится ли везение Джоковича? Определена вторая пара 1/2 финала Aus Open
С 10-кратным чемпионом Мельбурна сыграет действующий победитель – Янник Синнер
28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/4 финала в нижней части турнирной сетки мужского одиночного разряда.
В полуфинал Australian Open пробились Янник Синнер и Новак Джокович. Итальянец в трех сетах переиграл Бена Шелтона, а сербу помогла удача.
Лоренцо Музетти выиграв два стартовых сета у Ноле, а после четвертого гейма третьей партии был вынужден сняться из-за проблем в области бедра. Джокович за два последних раунда не выиграл ни одного сета – в прошлом круге он должен был встретиться с Якубом Меншиком, который отказался от поединка.
Синнер проводит защиту трофея Aus Open, который он завоевал и в 2025, и в 2024 году. Всего для Янника это будет 12-й полуфинал турнира Grand Slam и третий в Мельбурне. Итальянец поборется за выход в седьмой финал.
Для Джоковича это будет 54-й полуфинал мейджоров и 13-й в Австралии. Ноле является 10-кратным чемпионом Aus Open. В матче с Синнером серб постарается обеспечить себе 38-й финал.
Ранее Синнер играл против Джоковича 10 раз и одержал шесть побед. На слэмах Янник и Новак встречались пять раз – 3:2.
Днем ранее на Aus Open состоялись четвертьфиналы в верхней части сетки, по итогам которых в полуфинал вышли Карлос Алькарас и Александр Зверев.
Australian Open 2026. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [5] – Новак Джокович [4] – 6:4, 6:3, 1:3, RET., Музетти
Бен Шелтон [8] – Янник Синнер [2] – 3:6, 4:6, 4:6
Australian Open 2026. Пары 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [3]
Новак Джокович [4] – Янник Синнер [2]
