«Образовалась глубокая воронка». Президент Ворсклы о прилете по базе
Роман Черняк рассказал о последствиях удара шахеда
Президент «Ворсклы» Роман Черняк рассказал о предварительных убытках и планах по ремонту стадиона «Молодежный», который пострадал от атаки российских шахедов:
«На поле образовалась глубокая воронка диаметром около 2,5 м и глубиной более полутора метров. В радиусе около 25 метров повреждено покрытие, которое нужно будет либо ремонтировать, либо менять полностью.
С наступлением тепла мы будем снимать покрытие и только тогда сможем полностью оценить масштаб повреждений, необходимый объем работ и их стоимость. Предварительно это обойдется более чем в два миллиона гривен. Сегодня, к сожалению, грунт и покрытие замерзшие, поэтому необходимо ждать тепла».
Сейчас «Ворскла» тренируется на базе в Марках и ищет новые локации для проведения товарищеских матчей в рамках подготовки к возобновлению сезона в Первой лиге.
