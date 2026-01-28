«Образовалась глубокая воронка». Президент Ворсклы о прилете по базе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
28 января 2026, 14:57 |
Роман Черняк рассказал о последствиях удара шахеда

Президент «Ворсклы» Роман Черняк рассказал о предварительных убытках и планах по ремонту стадиона «Молодежный», который пострадал от атаки российских шахедов:

«На поле образовалась глубокая воронка диаметром около 2,5 м и глубиной более полутора метров. В радиусе около 25 метров повреждено покрытие, которое нужно будет либо ремонтировать, либо менять полностью.

С наступлением тепла мы будем снимать покрытие и только тогда сможем полностью оценить масштаб повреждений, необходимый объем работ и их стоимость. Предварительно это обойдется более чем в два миллиона гривен. Сегодня, к сожалению, грунт и покрытие замерзшие, поэтому необходимо ждать тепла».

Сейчас «Ворскла» тренируется на базе в Марках и ищет новые локации для проведения товарищеских матчей в рамках подготовки к возобновлению сезона в Первой лиге.

Роман Черняк Ворскла Полтава российско-украинская война Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Полтавщина Спорт
