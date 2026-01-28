Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб Первой лиги расстался с еще одним бразильцем
Украина. Первая лига
28 января 2026, 16:10 | Обновлено 28 января 2026, 16:15
Клуб Первой лиги расстался с еще одним бразильцем

Вслед за сыном Ромарио ряды ЮКСА покинул Бруно де Жезус Лима

28 января 2026, 16:10 | Обновлено 28 января 2026, 16:15
ЮКСА

Как стало известно Sport.ua, ЮКСА и центральный нападающий Бруно де Жезус Лима договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до конца июня этого года.

21-летний бразилец присоединился к команде в сентябре прошлого года. В том же месяце Бруно Жезус провел за ЮКСА три матча, заработав в одном из них желтую карточку, и после этого на поле больше не появлялся.

Ранее клуб из Тарасовки покинули нападающий Ромариньо и центральный защитник Назар Балаба. У первого из них в конце декабря истек контракт, а у второго – арендное соглашение. Плюс в возрасте 36 лет завершил игровую карьеру капитан команды левый защитник Олег Синегуб.

После 18 туров чемпионата ЮКСА занимает седьмое место в Первой лиге, набрав 23 очка. В первом официальном матче в 2026 году (базовая дата – 21 марта) команда Андерсона Рибейро сыграет в Одессе с «Черноморцем».

Подготовку к весенней части сезона ЮКСА начнет 1 февраля.

Ранее капитан клуба Первой лиги завершил карьеру.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Mark4854590
Нічого. Привезуть іще пачку)
