Клуб Первой лиги расстался с еще одним бразильцем
Вслед за сыном Ромарио ряды ЮКСА покинул Бруно де Жезус Лима
Как стало известно Sport.ua, ЮКСА и центральный нападающий Бруно де Жезус Лима договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до конца июня этого года.
21-летний бразилец присоединился к команде в сентябре прошлого года. В том же месяце Бруно Жезус провел за ЮКСА три матча, заработав в одном из них желтую карточку, и после этого на поле больше не появлялся.
Ранее клуб из Тарасовки покинули нападающий Ромариньо и центральный защитник Назар Балаба. У первого из них в конце декабря истек контракт, а у второго – арендное соглашение. Плюс в возрасте 36 лет завершил игровую карьеру капитан команды левый защитник Олег Синегуб.
После 18 туров чемпионата ЮКСА занимает седьмое место в Первой лиге, набрав 23 очка. В первом официальном матче в 2026 году (базовая дата – 21 марта) команда Андерсона Рибейро сыграет в Одессе с «Черноморцем».
Подготовку к весенней части сезона ЮКСА начнет 1 февраля.
Ранее капитан клуба Первой лиги завершил карьеру.
