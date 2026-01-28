Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дебютант УПЛ потерял трех ключевых игроков. Известна причина
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 16:48
Дебютант УПЛ потерял трех ключевых игроков. Известна причина

Борячук, Мороз и Бендера попали в лазарет «Эпицентра»

ФК Эпицентр. Андрей Борячук

Дебютант Украинской Премьер-лиги Эпицентр продолжает подготовку ко второй части нынешнего сезона. Подопечные Сергея Нагорняка проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.

По информации источника, специалист не может рассчитывать на всех исполнителей. В лазарет команды из Каменец-Подольского попали три ключевых исполнителя команды.

Универсальный нападающий Андрей Борячук не участвует в тренировочном сборе команды из-за возобновления после операции по удалению грыжи. Кроме 29-летнего футболиста, в лазарете команды Сергея Нагорняка остаются 24-летний центрбек Владислав Мороз (восстанавливается после операции на плече) и 22-летний вингер Иван Бендера (после проблем с голеностопом игроку необходимо пройти углубленное медобследование).

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Андрей Борячук Иван Бендера травма Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
