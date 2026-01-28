Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 14:18
Эпицентр определился с домашним стадионом на вторую часть сезона УПЛ

Сергей Нагорняк заявил, что его команда будет играть на арене «Левый Берег»

28 января 2026, 14:18 |
Эпицентр определился с домашним стадионом на вторую часть сезона УПЛ
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк рассказал, где его команда планирует начать вторую часть сегодняшнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Как вам было играть в Тернополе?

– Тернопольская публика нас хорошо приняла. Особенно в первых двух домашних турах, когда играли против «Динамо» и «Шахтера». С горняками, кажется, рекорд посещаемости до сих пор держится. Это приятно, но вторая такая цифра, что мы там ни одного очка не получили. К сожалению, все игры проиграли.

Решение сменить стадион на последний домашний матч приняли, потому что уже понимали, какие будут погодные условия. Начало второй части чемпионата мы тоже наверняка будем проводить на стадионе «Левого Берега». Видите, какие морозы. А ведь вы знаете, что в Тернополе нет подогрева. То есть тяжело там будет играть.

У нас мечта одна – вернуться на свой стадион в Каменец-Подольском. Там уже понемногу начинаются работы. Я надеюсь, что может через несколько месяцев мы вернемся на свой стадион. Мне и ребятам очень хотелось бы играть при своих болельщиках. Увидим, как будет.

– Болельщики отмечали, что Тернополь оказался нефартовым для «Эпицентра». Обсуждали ли это в команде?

– Ребята между собой, может, что-то обсуждали. Но я всегда искал проблемы в нашей игре и команде, а не в стадионе. Могут сказать, что только сыграли на арене Левого берега и не проиграли. Но я бы не стал это подчеркивать.

Я бы хотел поблагодарить тернопольских болельщиков за поддержку. Тернополь соскучился по большому футболу. Мы же понимаем, что люди пришли посмотреть на «Динамо» и «Шахтер». Получился такой праздник футбола. «Эпицентр» проиграл горнякам в конце матча 0:1, но получилась интересная и напряженная игра. В это тяжелое время дали людям возможность немного отвлечься.

Даже в матчах не с «Динамо» или «Шахтером» на стадионе было очень много поклонников нашей команды, которые приезжали из Каменец-Подольского и Хмельницкой области. У нас есть группа фанатов, которые ездят за нами в другие города. Это очень приятно. Мы уже знаем их в лицо и слышим, как они нас поддерживают. Наш клуб молод и он делает только свои первые шаги, – сказал Нагорняк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский стадион Левый Берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
