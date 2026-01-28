Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Оденсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
28.01.2026 16:00 - : -
Оденсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 15:05 |
43
0

Карпаты – Оденсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

28 января 2026, 15:05 |
43
0
Карпаты – Оденсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

28 января в 16:00 встречаются Карпаты Львов и Оденсе из Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Львовские Карпаты занимает 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Карпаты – Оденсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Оболонь – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты в контрольном матче сыграют с Оденсе. Стартовые составы
Рух Львов – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Оденсе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уже в ближайшие дни Яремчук может сменить клуб. Ведутся переговоры
Футбол | 28 января 2026, 14:30 4
Уже в ближайшие дни Яремчук может сменить клуб. Ведутся переговоры
Уже в ближайшие дни Яремчук может сменить клуб. Ведутся переговоры

Украинский форвард близок к трансфер в «Лион»

Боруссия Дортмунд – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28 января 2026, 14:33 0
Боруссия Дортмунд – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Встреча состоится 28 января и начнется в 22:00 по Киеву

Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Теннис | 28.01.2026, 09:10
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 28.01.2026, 09:22
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футбол | 28.01.2026, 08:45
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 66
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем