43
0
Карпаты – Оденсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
28 января в 16:00 встречаются Карпаты Львов и Оденсе из Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Львовские Карпаты занимает 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
