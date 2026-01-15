Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Сестра Джорджины рассказала об отношениях с Роналду
15 января 2026, 18:54 | Обновлено 15 января 2026, 18:58
ФОТО. Сестра Джорджины рассказала об отношениях с Роналду

Ивана Родригес о Криштиану Роналду

ФОТО. Сестра Джорджины рассказала об отношениях с Роналду
Instagram. Ивана Родригес, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Ивана Родригес, старшая сестра Джорджины Родригес, 14 января посетила презентацию шоу «Top Chef: Sweets and Celebrities, организованную испанским общественным вещателем RTVE. Там она пообщалась с прессой и рассказала о своих отношениях с зятем – Криштиану Роналду.

По словам Иваны, им «очень повезло», потому что Роналду для нее – настоящий гуру: «Когда я сижу с ним за столом, мне хочется, чтобы он продолжал говорить, я хочу впитать все его знания». Она добавила, что воспринимает его прежде всего как близкого и очень человечного члена семьи, а уже потом – как великого футболиста и атлета.

Также Ивана призналась, что еще не видела новый особняк пары в Кинта-да-Маринья в Кашкайше, так как дом много лет находился в стадии строительства и был завершен лишь недавно. Она отметила, что пока не знает, остановится ли там или в отеле, поскольку «комнат много, но они могут быть заняты их вещами».

По данным журнала Revista SEMANA, новый дом Роналду и Джорджины в Португалии оценивается в 29 млн долларов (25 млн евро) и считается самым дорогим в стране. Это трехэтажная резиденция площадью более 5 000 кв. метров с видом на Атлантический океан, бассейнами, спортзалом, кинотеатром, гаражом на 20 машин и отделкой из самых дорогих материалов, включая итальянский мрамор и эксклюзивные дизайнерские элементы.

Максим Лапченко Источник: Instagram
didora
Та тут мова не про КР_7, а про сестру Джорджини!!!! Яка мабуть мріє, щоб її КР оприходував. Бо якого дурня вона там "треться" і розказує якісь басні про КР, що він гарний співбесідник, а як футболіст її не цікавить. А гроші то він заробив, як ФУТБОЛІСТ !!!
Saar
Абсолютно щиро радий. Людина змогла це все заробити- вона й заробила.
