Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СКОУЛЗ об Арсенале: Это может быть худшая команда, которая выигрывала лигу
Англия
28 января 2026, 16:22 |
339
0

СКОУЛЗ об Арсенале: Это может быть худшая команда, которая выигрывала лигу

Пол резко высказался о «канонирах»

28 января 2026, 16:22 |
339
0
СКОУЛЗ об Арсенале: Это может быть худшая команда, которая выигрывала лигу
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал атакующих игроков «Арсенала»:

«Если «Арсенал» выиграет чемпионат, это может быть самая худшая команда, которая выигрывала лигу. Если думать о команде сезона и выбирать атакующую четверку, никто из игроков «Арсенала» туда не попадает.

Посмотрите на предыдущих чемпионов – форварды «Ливерпуля» великолепны. Возможно, единственный, кто подходит, – Сака, но я не думаю, что он был выдающимся. Он забил мало голов и сделал немного ассистов в этом году».

Ранее сообщалось, что украинский защитник близок к переходу в нидерландский «Аякс».

По теме:
Лига чемпионов. 8-й тур, матчи 28 января. Смотреть онлайн LIVE
Неожиданный вариант. Аутсайдер АПЛ готов подписать форварда сборной Франции
Решающий тур Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет, турнирная таблица
Пол Скоулз Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Чирко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 28 января 2026, 01:55 11
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате

Клуб пока сомневается

Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футбол | 28 января 2026, 08:45 2
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины

Топалов будет играть в «Актобе», куда перешел Ордец

Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Футзал | 28.01.2026, 00:01
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Барселона – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28.01.2026, 15:45
Барселона – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ювентуса и Барселоны завершил карьеру
Футбол | 28.01.2026, 11:37
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ювентуса и Барселоны завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ювентуса и Барселоны завершил карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 5
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 14
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 5
Бокс
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
27.01.2026, 12:36 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем