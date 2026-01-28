СКОУЛЗ об Арсенале: Это может быть худшая команда, которая выигрывала лигу
Пол резко высказался о «канонирах»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал атакующих игроков «Арсенала»:
«Если «Арсенал» выиграет чемпионат, это может быть самая худшая команда, которая выигрывала лигу. Если думать о команде сезона и выбирать атакующую четверку, никто из игроков «Арсенала» туда не попадает.
Посмотрите на предыдущих чемпионов – форварды «Ливерпуля» великолепны. Возможно, единственный, кто подходит, – Сака, но я не думаю, что он был выдающимся. Он забил мало голов и сделал немного ассистов в этом году».
