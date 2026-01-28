Источник: Арсенал и Ноттингем разорвали арендный договор по Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко, который первую часть сезона провел в аренде за «Ноттингем Форест», приблизился к переходу в амстердамский «Аякс», сообщает Voetbal International.

По данным источника, клубы достигли соглашения о расторжении арендного договора, найдя финансовое решение, после чего 29-летний украинский футболист теперь может завершить трансфер в «Аякс».

Планируется, что позже на этой неделе Зинченко пройдет медицинское обследование и подпишет с амстердамцами контракт сроком на 6 месяцев.

Ранее планировалось, что «Аякс» будет арендовать игрока у «Арсенала», однако соглашение было преобразовано в полноценный трансфер. Средства, которые должны были пойти на арендную плату, будут использованы для выкупа контракта Зинченко, который действовал еще 6 месяцев.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Ноттингем Форест» 10 матчей без результативных действий.