Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Арсенал и Ноттингем разорвали арендный договор по Зинченко
Англия
28 января 2026, 05:59 | Обновлено 28 января 2026, 06:18
712
0

Источник: Арсенал и Ноттингем разорвали арендный договор по Зинченко

Украинский защитник приближается к трансферу в нидерландский Аякс

28 января 2026, 05:59 | Обновлено 28 января 2026, 06:18
712
0
Источник: Арсенал и Ноттингем разорвали арендный договор по Зинченко
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко, который первую часть сезона провел в аренде за «Ноттингем Форест», приблизился к переходу в амстердамский «Аякс», сообщает Voetbal International.

По данным источника, клубы достигли соглашения о расторжении арендного договора, найдя финансовое решение, после чего 29-летний украинский футболист теперь может завершить трансфер в «Аякс».

Планируется, что позже на этой неделе Зинченко пройдет медицинское обследование и подпишет с амстердамцами контракт сроком на 6 месяцев.

Ранее планировалось, что «Аякс» будет арендовать игрока у «Арсенала», однако соглашение было преобразовано в полноценный трансфер. Средства, которые должны были пойти на арендную плату, будут использованы для выкупа контракта Зинченко, который действовал еще 6 месяцев.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Ноттингем Форест» 10 матчей без результативных действий.

По теме:
«Это будет сложно». Журналист ESPN раскрыл перспективы Зинченко в Аяксе
Поражение Арсенала от МЮ: что произошло на встрече Артеты с командой
В клубе Первой лиги ждут, чем завершится просмотр Ермачкова в команде УПЛ
трансферы Ноттингем Форест Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ аренда игрока
Николай Степанов Источник: Voetbal International
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27 января 2026, 07:40 12
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер

Украинские гранды получили штрафы

Атлетик – Спортинг Ліссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28 января 2026, 05:43 0
Атлетик – Спортинг Ліссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Атлетик – Спортинг Ліссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 28 января в 22:00 по Киеву

Умер бывший тренер киевского Динамо
Футбол | 27.01.2026, 12:32
Умер бывший тренер киевского Динамо
Умер бывший тренер киевского Динамо
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Футбол | 27.01.2026, 23:42
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 27.01.2026, 08:29
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
26.01.2026, 07:23 4
Футзал
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45
Бокс
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 2
Футбол
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем