Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 05:37 | Обновлено 28 января 2026, 05:58
В клубе Первой лиги ждут, чем завершится просмотр Ермачкова в команде УПЛ

Экс-футболист ЛНЗ и Вердера может продолжить карьеру в Фениксе-Мариуполь

ФК ЛНЗ. Иван Ермачков

Топ-менеджер «Феникса-Мариуполь» Богдан Когут подтвердил интерес клуба к подписанию 20-летнего украинского центрбека Ивана Ермачкова.

Богдан Когут отметил, что бывший игрок «Вердера» и ЛНЗ находится в сфере интересов клуба Первой лиги, руководство продолжает следить за ситуацией.

Ермачков проходит просмотр в клубе УПЛ, и «Феникс-Мариуполь» будет принимать дальнейшие решения в зависимости от его успехов там.

Богдан Когут: «Феникс-Мариуполь интересуется Иваном Ермачковым? Да, это соответствует действительности. Сейчас Ермачков находится на просмотре в команде УПЛ, поэтому будем смотреть, как у него там будет складываться».

Последним клубом Ивана был черкасский ЛНЗ, куда он перешёл в октябре 2025 года, однако за команду под руководством Виталия Пономарёва так и не дебютировал.

Ранее сообщалось, что Иван Ермачков проходит просмотр в клубе УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский.

Иван Ермачков Богдан Когут трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины свободный агент Феникс-Мариуполь просмотр игроков Эпицентр Каменец-Подольский трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы
Николай Степанов Источник: UA-Football
