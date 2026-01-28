В клубе Первой лиги ждут, чем завершится просмотр Ермачкова в команде УПЛ

Топ-менеджер «Феникса-Мариуполь» Богдан Когут подтвердил интерес клуба к подписанию 20-летнего украинского центрбека Ивана Ермачкова.

Богдан Когут отметил, что бывший игрок «Вердера» и ЛНЗ находится в сфере интересов клуба Первой лиги, руководство продолжает следить за ситуацией.

Ермачков проходит просмотр в клубе УПЛ, и «Феникс-Мариуполь» будет принимать дальнейшие решения в зависимости от его успехов там.

Богдан Когут: «Феникс-Мариуполь интересуется Иваном Ермачковым? Да, это соответствует действительности. Сейчас Ермачков находится на просмотре в команде УПЛ, поэтому будем смотреть, как у него там будет складываться».

Последним клубом Ивана был черкасский ЛНЗ, куда он перешёл в октябре 2025 года, однако за команду под руководством Виталия Пономарёва так и не дебютировал.

Ранее сообщалось, что Иван Ермачков проходит просмотр в клубе УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский.