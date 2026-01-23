Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дебютант УПЛ может подписать экс-игрока Вердера, который не подошел ЛНЗ
Украина. Премьер лига
23 января 2026, 08:21 |
Иван Ермачков находится на просмотре в Эпицентре

ФК ЛНЗ. Иван Ермачков

Украинский защитник Иван Ермачков, недавно покинувший расположение черкасского ЛНЗ, активно ищет новую команду.

По информации источника, 20-летний защитник находится на просмотре в Каменец-Подольском «Эпицентре». Игрок уже провел несколько тренировок с командой, но пока неизвестно, какое решение примет Сергей Нагорняк и его тренерский штаб.

Иван Ермачков перебрался в расположение ЛНЗ в летнее трансферное окно, но так и не дебютировал за команду Виталия Пономарева в официальных матчах.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Иван Ермачков ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
