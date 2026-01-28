Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола предупредил о сопернике: матч против Галатасарая будет трудным
Лига чемпионов
28 января 2026, 05:40 |
Гвардиола предупредил о сопернике: матч против Галатасарая будет трудным

Манчестер Сити ждет испытания

Гвардиола предупредил о сопернике: матч против Галатасарая будет трудным
Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о будущем противостоянии с «Галатасараем» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Этот клуб доминирует в турецком первенстве, а их состав укомплектован по–настоящему впечатляющими исполнителями. Виктор Осимхен – игрок экстра-класса, который демонстрирует великолепное взаимопонимание с партнерами.

Лерой Сане и фланговые нападающие обладают сумасшедшей скоростью. «Галатасарай» входит в число наиболее мощных коллективов, у них всегда достаточно качественных футболистов», – передает слова Гвардиолы официальный ресурс УЕФА.

В настоящий момент «Манчестер Сити», набрав 13 баллов, занимает 11-ю строчку в общем зачете Лиги чемпионов. «Галатасарай» с активом в 10 очков находится на 17-й позиции.

Манчестер Сити Пеп Гвардиола Галатасарай Лига чемпионов Виктор Осимхен
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
