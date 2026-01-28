Украина. Премьер лига28 января 2026, 06:17 | Обновлено 28 января 2026, 06:30
Источник: Кривбасс близок к продлению контракта с ключевым игроком
23-летний камерунский защитник Иван Дибанго останется в криворожской команде
28 января 2026, 06:17 | Обновлено 28 января 2026, 06:30
Криворожский «Кривбасс» близок к продлению контракта с ключевым игроком команды – левым защитником Иваном Дибанго.
В последние дни клуб активно вел переговоры с 23-летним камерунцем, который долго обдумывал все варианты.
В настоящее время стороны практически согласовали все детали и находятся на финишной стадии соглашения.
Дибанго провел за «Кривбасс» 85 матчей, забил 1 гол и сделал 12 результативных передач, если учитывать все турниры.
