Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Кривбасс близок к продлению контракта с ключевым игроком
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 06:17
Источник: Кривбасс близок к продлению контракта с ключевым игроком

23-летний камерунский защитник Иван Дибанго останется в криворожской команде

Источник: Кривбасс близок к продлению контракта с ключевым игроком
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Криворожский «Кривбасс» близок к продлению контракта с ключевым игроком команды – левым защитником Иваном Дибанго.

В последние дни клуб активно вел переговоры с 23-летним камерунцем, который долго обдумывал все варианты.

В настоящее время стороны практически согласовали все детали и находятся на финишной стадии соглашения.

Дибанго провел за «Кривбасс» 85 матчей, забил 1 гол и сделал 12 результативных передач, если учитывать все турниры.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Иван Дибанго продление контракта
Николай Степанов Источник: Telegram
