Источник: Кривбасс близок к продлению контракта с ключевым игроком

Криворожский «Кривбасс» близок к продлению контракта с ключевым игроком команды – левым защитником Иваном Дибанго.

В последние дни клуб активно вел переговоры с 23-летним камерунцем, который долго обдумывал все варианты.

В настоящее время стороны практически согласовали все детали и находятся на финишной стадии соглашения.

Дибанго провел за «Кривбасс» 85 матчей, забил 1 гол и сделал 12 результативных передач, если учитывать все турниры.