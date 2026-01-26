Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЗАДОЕНКО: «Выступать за главную команду Кривбасса – большой опыт для меня»
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 03:31 | Обновлено 26 января 2026, 03:45
4
0

16-летний футболист криворожского клуба работает на сборах с основой

ФК Кривбасс. Иван Задоенко

Полузащитник криворожского «Кривбасса», 16-летний воспитанник академии клуба Иван Задоенко рассказал о третьем контрольном матче на зимних сборах в Испании против южнокорейского «Тэджон Хана Ситизен» (3:3).

– Иван, как прокомментируешь свою игру?

– Могу сказать, что это большой опыт для меня. Играть против профессиональных футболистов на таком уровне очень сложно, но я буду работать еще усерднее, чтобы достигать лучших результатов.

– Как ощущаешь себя физически на сборах с основной командой?

– Чувствую себя очень хорошо. В начале сборов было тяжело, но ближе к середине я начал втягиваться. Старшие ребята очень мне помогают. В целом моя физическая готовность на достаточно неплохом уровне, хотя, конечно, хотелось бы лучше. Разница между Академией и первой командой очень ощутима. Но я приехал сюда работать и готов это делать.

– Как насчет игры соперника?

– Очень достойный оппонент. Хорошо играли с мячом, отличная команда.

Кривбасс Кривой Рог Тэджон Хана Ситизен контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
