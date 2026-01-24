Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Тэджон Хана Ситизен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кривбасс
24.01.2026 12:00 - : -
Тэджон Хана Ситизен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
167
0

Смотрите 24 января в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Кривбасс

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 12:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Тэджон Хана Ситизен из Южной Кореи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит в формате 4 таймов по 30 минут на стадионе Ла Торре в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар.

Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Смотреть онлайн: видео на YouTube

Анонс матча

товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Тэджон Хана Ситизен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
