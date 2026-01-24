Кривбасс – Тэджон Хана Ситизен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
24 января в 12:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Тэджон Хана Ситизен из Южной Кореи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Игра проходит в формате 4 таймов по 30 минут на стадионе Ла Торре в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар.
Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Смотреть онлайн: видео на YouTube
Анонс матча
