Результативный спарринг. Кривбасс завершил вничью товарищеский матч

«Кривбасс» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. В субботу, 24 января, подопечные Патрика ван Леувена сыграли с клубом «Тэджон Ситизен» из Южной Кореи.

Поединок проходил в формате 4 тайма по 30 минут каждый. В результате «Тэджон Ситизен» матч завершился вничью 3:3.

«Кривбасс» вел 2:0, но затем пропустил три мяча. Однако в четвертом тайме команда Патрика ван Леувена смогла спастись от поражения.

Товарищеский матч. Испания. 24 января

«Кривбасс» (Украина) – «Тэджон Ситизен» (Южная Корея) – З:3

Голы: Карлос Парако, 7, Глейкер Мендоса, 16 Володимир Вілівальд, 39 (автогол), Густав Людвігсон, 49, Діогу Олівейра, 59, Володимир Мулик, 110