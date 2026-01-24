Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Результативный спарринг. Кривбасс завершил вничью товарищеский матч
Товарищеские матчи
Кривбасс
24.01.2026 12:00 3 : 3
Тэджон Хана Ситизен
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 15:07 | Обновлено 24 января 2026, 15:11
35
0

«Кривбасс» провел контрольный матч с корейским клубом «Тэджон Ситизен»

ФК Кривбасс

«Кривбасс» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. В субботу, 24 января, подопечные Патрика ван Леувена сыграли с клубом «Тэджон Ситизен» из Южной Кореи.

Поединок проходил в формате 4 тайма по 30 минут каждый. В результате «Тэджон Ситизен» матч завершился вничью 3:3.

«Кривбасс» вел 2:0, но затем пропустил три мяча. Однако в четвертом тайме команда Патрика ван Леувена смогла спастись от поражения.

Товарищеский матч. Испания. 24 января

«Кривбасс» (Украина) – «Тэджон Ситизен» (Южная Корея) – З:3

Голы: Карлос Парако, 7, Глейкер Мендоса, 16 Володимир Вілівальд, 39 (автогол), Густав Людвігсон, 49, Діогу Олівейра, 59, Володимир Мулик, 110

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
