Патрик ван ЛЕУВЕН: «Забитыми голами доволен, а пропущенными – нет»

Зимние учебно-тренировочные сборы «Кривбасс» проводит в Испании. Команда провела контрольный матч с клубом «Тэджон Ситизен» из Южной Кореи.

Команды провели спарринг в формате 4 тайма по 30 минут каждый. В результате матч завершился вничью 3:3. Итог встречи подвел главный тренер криворожского клуба Патрик ван Леувен.

– Патрик, 120 минут спарринга. Какую информацию он вам принес?

– Что ж, мы сыграли четыре тайма по тридцать минут, чтобы задействовать всех футболистов, а в конце выпустили воспитанников Академии, чтобы дать им игровое время. Первые два тайма играли более опытные исполнители. Я считаю, что мы должны были лучше распоряжаться моментами и создавать больше возможностей для взятия ворот. Думаю, забили неплохие голы.

Должны были забивать больше, но снова пропустили два мяча, которые не должны были пропускать. Этим я недоволен, ведь вчера у нас была хорошая командная встреча, где мы пытались определить цели на ближайший период. Так что в этом плане я был немного разочарован.

Забитыми голами доволен, а пропущенными – нет. Затем после двух таймов мы сменили состав. Владимир Виливальд отыграл еще тридцать минут, поэтому он провел сегодня на поле девяносто минут. Остальные составы были сформированы из игроков Академии плюс Бар Лин. Это было хорошо. Мне понравилась энергия, которую ребята вложили в игру.

Увидел, что они все еще немного опасаются играть против более взрослых футболистов, к тому же против хорошей команды из Южной Кореи. Для молодых игроков было много нового, но они справились хорошо и в конце даже забили гол.

– Сегодня дебютировал наш новичок Джонс. Расскажите о его адаптации.

– Что касается Джозефа – это был его третий день с нами, он провел две тренировки. Думаю, мы уже видим его уровень. Он находит свое место в команде. Примечательно, что темп тренировок несколько выше, чем тот, к которому он привык, но хорошо адаптируется. И конечно, благодаря тому, что у нас много испаноязычных игроков, он легко вливается в коллектив и ему просто с ними общаться.