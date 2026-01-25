Кривбасс – Тэджон Ситизен – 3:3. Сыграли 120 минут. Видео голов и обзор

Зимние учебно-тренировочные сборы «Кривбасс» проводит в Испании. В субботу, 24 января, подопечные Патрика ван Леувена сыграли с клубом «Тэджон Ситизен» из Южной Кореи.

Команды провели спарринг в формате 4 тайма по 30 минут каждый. В результате матч завершился вничью 3:3.

«Кривбасс» владел преимуществом и вел 2:0, но затем пропустил три мяча. Но в четвертом тайме команда Патрика ван Леувена смогла сравнять счет и спастись от поражения.

Товарищеский матч. Испания. 24 января

«Кривбасс» (Украина) – «Тэджон Ситизен» (Южная Корея) – 3:3

Голы: Карлос Парако, 7, Глейкер Мендоза, 16, Владимир Мулик, 110 – Владимир Виливальд, 39 (автогол), Густав Людвигсон, 49, Диогу Оливейра, 59

