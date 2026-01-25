Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Тэджон Ситизен – 3:3. Сыграли 120 минут. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 10:23 |
58
0

Кривбасс – Тэджон Ситизен – 3:3. Сыграли 120 минут. Видео голов и обзор

«Кривбасс» провел контрольный матч с корейским клубом «Тэджон Ситизен»

25 января 2026, 10:23 |
58
0
Кривбасс – Тэджон Ситизен – 3:3. Сыграли 120 минут. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

Зимние учебно-тренировочные сборы «Кривбасс» проводит в Испании. В субботу, 24 января, подопечные Патрика ван Леувена сыграли с клубом «Тэджон Ситизен» из Южной Кореи.

Команды провели спарринг в формате 4 тайма по 30 минут каждый. В результате матч завершился вничью 3:3.

«Кривбасс» владел преимуществом и вел 2:0, но затем пропустил три мяча. Но в четвертом тайме команда Патрика ван Леувена смогла сравнять счет и спастись от поражения.

Товарищеский матч. Испания. 24 января

«Кривбасс» (Украина) – «Тэджон Ситизен» (Южная Корея) – 3:3

Голы: Карлос Парако, 7, Глейкер Мендоза, 16, Владимир Мулик, 110 – Владимир Виливальд, 39 (автогол), Густав Людвигсон, 49, Диогу Оливейра, 59

Видео голов и обзор матча

По теме:
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Забитыми голами доволен, а пропущенными – нет»
ВИДЕО. Гол Нванери в дебюте. Марсель прервал победную серию Ланса
Фулхэм – Брайтон – 2:1. Камбэк за 20 минут. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Владимир Виливальд Глейкер Мендоса Карлос Парако Тэджон Хана Ситизен
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Исторический момент: сын Уэйна Руни дебютировал на Олд Траффорд
Футбол | 25 января 2026, 05:42 0
ФОТО. Исторический момент: сын Уэйна Руни дебютировал на Олд Траффорд
ФОТО. Исторический момент: сын Уэйна Руни дебютировал на Олд Траффорд

Сын Уэйна Руни впервые вышел на поле Олд Траффорд

ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо
Футбол | 25 января 2026, 02:45 1
ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо
ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо

Александр Шовковский нашел идеальный досуг

В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25.01.2026, 07:41
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Футбол | 24.01.2026, 08:36
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Футбол | 24.01.2026, 21:16
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 6
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
23.01.2026, 15:15 6
Теннис
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 3
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 4
Футбол
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем