Юношеская команда «Динамо» U-19 продолжает подготовку ко второй половине сезона и к поединку Юношеской лиги УЕФА с «Атлетико», который состоится 4 февраля.

Новая неделя началась для команды с игровых упражнений. Разделенные на три команды, игроки соревновались в мини-турнире. А в конце тренировки на поле юношей заглянул Андрей Ярмоленко, который пообщался и подержал мяч в воздухе с несколькими игроками.

Юные динамовцы под руководством Павла Чередниченко провели два спарринга, одержав уверенные победы. Лучшим бомбардиром команды на этом сборе является Федор Задорожный, на счету которого уже три гола.

ВИДЕО. Ярмоленко посетил тренировку юниорской команды Динамо U-19