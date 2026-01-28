Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
28 января 2026, 05:23 | Обновлено 28 января 2026, 05:40
ВИДЕО. Ярмоленко посетил тренировку юниорской команды Динамо U-19

Динамовцы готовятся к поединку с Атлетико Мадрид U-19 в Юношеской лиге УЕФА

ВИДЕО. Ярмоленко посетил тренировку юниорской команды Динамо U-19
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко (слева)

Юношеская команда «Динамо» U-19 продолжает подготовку ко второй половине сезона и к поединку Юношеской лиги УЕФА с «Атлетико», который состоится 4 февраля.

Новая неделя началась для команды с игровых упражнений. Разделенные на три команды, игроки соревновались в мини-турнире. А в конце тренировки на поле юношей заглянул Андрей Ярмоленко, который пообщался и подержал мяч в воздухе с несколькими игроками.

Юные динамовцы под руководством Павла Чередниченко провели два спарринга, одержав уверенные победы. Лучшим бомбардиром команды на этом сборе является Федор Задорожный, на счету которого уже три гола.

mastter77
оце подія у світі спорту, оце я розумію!!!
очікую з нетерпінням інформацію про те, скільки разів він за добу відвідав туалет....
