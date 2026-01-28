Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
28 января 2026, 04:23 | Обновлено 28 января 2026, 04:42
Сын Григорчука восстановился после травмы и тренируется с Черноморцем

Недавно Роман Григорчук в третий раз возглавил одесский клуб

ФК Черноморец. Роман Григорчук

18-летний форвард Тимерлан Григорчук, сын нового главного тренера «Черноморца» Романа Григорчука, полностью восстановился после серьезной травмы и уже тренируется вместе с основной командой одесситов.

Тимерлан принял участие в первой тренировке «Черноморца» в 2026 году. Он успешно восстановился после разрыва крестообразной связки колена, из-за чего в сентябре прошлого года перенес операцию.

Хирургическое вмешательство и последующая реабилитация проходили в одной из столичных клиник и завершились положительно. В начале года Алина, жена Романа Григорчука, сообщала, что процесс восстановления идет по плану, а Тимерлан работает с большой мотивацией.

Ранее Григорчук-младший выступал за «Черноморец-2», где на протяжении нескольких лет набирался игрового опыта. Сейчас его состояние позволяет начать занятия в общей группе под руководством отца в составе первой команды одесского клуба, выступающего в Первой лиге.

Николай Степанов
