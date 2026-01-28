Вингер, покоривший КАН-2026, попал на радары Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» планирует добавить вингера «Эвертона» и национальной команды Сенегала Илимана Ндиайе в список приоритетных трансферных целей на летнее окно.

Как сообщает источник, «красным дьяволам», вероятно, придется выложить внушительную сумму за переход 25-летнего атакующего игрока. Впрочем, на данный момент «ириски» не спешат определять ценник на сенегальца, заявляя о его статусе игрока, не подлежащего продаже.

Напомним, что в текущий зимний период Ндиайе завоевал Кубок африканских наций.

В текущем сезоне вингер принял участие в 19 официальных встречах за «Эвертон», записав на свой счет четыре забитых мяча и два ассиста. Трудовой договор футболиста с мерсисайдским клубом действует до середины 2029 года. По данным аналитического портала Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость игрока достигает 45 млн евро.