Палмер задумался об уходе из Челси после перемен в тренерском штабе

Лидер атаки «Челси» Коул Палмер испытывает определенный дискомфорт в лондонском клубе, сообщает TEAMtalk.

По сведениям источника, руководство «синих» закрепило за игроком статус «неприкосновенного» игрока, однако сам футболист начал сомневаться в перспективах текущего клубного проекта.

Отмечается, что Палмер поддерживал очень доверительные отношения с экс–тренером лондонцев Энцо Мареской. После ухода итальянца полузащитник обеспокоен тем, что в «Челси» не удается выстроить стабильный коллектив, готовый к борьбе за титул АПЛ и доминированию на европейской арене.

На этом фоне в прессе ранее уже появлялись сообщения о заинтересованности в услугах Палмера со стороны «Манчестер Юнайтед».

Коул защищает цвета «Челси» с 2023 года. В текущем сезоне в активе игрока 13 матчей во всех официальных турнирах и пять забитых мячей. Его действующий контракт с клубом подписан на долгосрочную перспективу – до лета 2033 года.