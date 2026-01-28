Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 января 2026, 04:49
Палмер задумался об уходе из Челси после перемен в тренерском штабе

Коул не уверен в перспективах клуба

Палмер задумался об уходе из Челси после перемен в тренерском штабе
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер атаки «Челси» Коул Палмер испытывает определенный дискомфорт в лондонском клубе, сообщает TEAMtalk.

По сведениям источника, руководство «синих» закрепило за игроком статус «неприкосновенного» игрока, однако сам футболист начал сомневаться в перспективах текущего клубного проекта.

Отмечается, что Палмер поддерживал очень доверительные отношения с экс–тренером лондонцев Энцо Мареской. После ухода итальянца полузащитник обеспокоен тем, что в «Челси» не удается выстроить стабильный коллектив, готовый к борьбе за титул АПЛ и доминированию на европейской арене.

На этом фоне в прессе ранее уже появлялись сообщения о заинтересованности в услугах Палмера со стороны «Манчестер Юнайтед».

Коул защищает цвета «Челси» с 2023 года. В текущем сезоне в активе игрока 13 матчей во всех официальных турнирах и пять забитых мячей. Его действующий контракт с клубом подписан на долгосрочную перспективу – до лета 2033 года.

Источник: Арсенал и Ноттингем разорвали арендный договор по Зинченко
Поражение Арсенала от МЮ: что произошло на встрече Артеты с командой
Вингер, покоривший КАН-2026, попал на радары Манчестер Юнайтед
