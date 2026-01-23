Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоска по Манчестеру: Палмер может сменить Челси на МЮ
Англия
23 января 2026, 05:37 | Обновлено 23 января 2026, 05:38
Тоска по Манчестеру: Палмер может сменить Челси на МЮ

Лидер Челси может вернуться в Манчестер

Тоска по Манчестеру: Палмер может сменить Челси на МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Челси» Коул Палмер может пополнить ряды «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист стал ключевым исполнителем в составе лондонцев, однако череда травм породила слухи о том, что игрок испытывает тоску по дому и рассматривает вариант со сменой клубной прописки. Об этом информирует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, английский полузащитник изъявляет желание вернуться в родной Манчестер. На этом фоне переход в стан «красных дьяволов» выглядит вполне вероятным.

Палмер не принял участия в последнем поединке Лиги чемпионов. На послематчевой пресс–конференции наставник команды Лиам Росеньор пояснил, что это было мерой предосторожности: после предыдущей игры атлет почувствовал физический дискомфорт.

Одержав победу над «Пафосом», лондонский клуб закрепился на восьмой строчке общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, имея 13 баллов после семи туров.

Чтобы гарантировать себе попадание в 1/16 финала без дополнительных стыковых матчей, «синим» необходимо побеждать в следующей встрече. В нынешнем сезоне Палмер выходил на поле в 13 официальных матчах, записав на свой счет пять забитых мячей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 120 млн евро.

Манчестер Юнайтед Коул Палмер Манчестер Сити Челси трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко
