Хавбек, который покинул Колос, может продолжить карьеру в Румынии

29-летний украинский вингер Максим Третьяков, который недавно покинул Колос, находится в поисках нового клуба. У него было два варианта продолжения карьеры.

Эпицентр получил предложение по игроку, однако решил отказаться, отдав предпочтение просмотру другого футболиста на эту позицию – Андрея Маткевича из Динамо.

Еще одним вариантом для Третьякова является румынский клуб Униря Слобозия, куда его услуги предлагают агенты.

Экс-игрок молодежной сборной Украины ранее выступал за клубы: Металлист, Черноморец, ДАК Дунайска Стреда, Александрия, Днепр‑1 и Колос.

В текущем сезоне Третьяков провел за Колос 10 матчей УПЛ и 1 поединок Кубка Украины. В начале января он официально покинул команду из Ковалевки.