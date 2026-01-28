Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек, который покинул Колос, может продолжить карьеру в Румынии
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 05:14 | Обновлено 28 января 2026, 05:29
60
0

Хавбек, который покинул Колос, может продолжить карьеру в Румынии

Максим Третьяков имеет вариант с клубом Униря Слобозия

28 января 2026, 05:14 | Обновлено 28 января 2026, 05:29
60
0
Хавбек, который покинул Колос, может продолжить карьеру в Румынии
ФК Колос. Максим Третьяков

29-летний украинский вингер Максим Третьяков, который недавно покинул Колос, находится в поисках нового клуба. У него было два варианта продолжения карьеры.

Эпицентр получил предложение по игроку, однако решил отказаться, отдав предпочтение просмотру другого футболиста на эту позицию – Андрея Маткевича из Динамо.

Еще одним вариантом для Третьякова является румынский клуб Униря Слобозия, куда его услуги предлагают агенты.

Экс-игрок молодежной сборной Украины ранее выступал за клубы: Металлист, Черноморец, ДАК Дунайска Стреда, Александрия, Днепр‑1 и Колос.

В текущем сезоне Третьяков провел за Колос 10 матчей УПЛ и 1 поединок Кубка Украины. В начале января он официально покинул команду из Ковалевки.

По теме:
Источник: Арсенал и Ноттингем разорвали арендный договор по Зинченко
В клубе Первой лиги ждут, чем завершится просмотр Ермачкова в команде УПЛ
Сергей НАГОРНЯК: «В Эпицентре нет проблем с выплатой зарплаты»
Максим Третьяков Колос Ковалевка Эпицентр Каменец-Подольский трансферы трансферы УПЛ чемпионат Румынии по футболу Андрей Маткевич свободный агент
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27 января 2026, 06:42 23
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика

Игорь Цыганик сообщил, что в июне 2025 года был уже известен результат

«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика
Футбол | 27 января 2026, 23:12 3
«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика
«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика

Жоао Виалле прокомментировал стык с известным боксером

Атлетик – Спортинг Ліссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28.01.2026, 05:43
Атлетик – Спортинг Ліссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Атлетик – Спортинг Ліссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27.01.2026, 11:05
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Футбол | 27.01.2026, 15:36
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45
Бокс
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 2
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем