Максим Третьяков сказал всю правду о своем уходе из Колоса
На данный момент полузащитник находится в поисках новой команды
Вчера, 12 января «Колос» объявил о расторжении контракта с опытным полузащитником Максимом Третьяковым. Чтобы выяснить причины произошедшего сайт Sport.ua напрямую связался с футболистом.
– Максим, почему «Колос» прекратил с тобой сотрудничество?
– Мы договорились с клубом, что для обеих сторон наиболее приемлемым вариантом будет расторжение контракта.
– Отношения с наставником команды Русланом Костышиным были нормальными?
– Все хорошо. Никаких проблем.
– Почему ты не играл в последних шести матчах «Колоса»?
– Мне сложно ответить на этот вопрос. Это был выбор тренера. Не вижу смысла это обсуждать. Мы пожали руки и поблагодарили друг друга за совместную работу.
– Просто раньше ты практически всегда выходил на поле, а тут, словно, обрубало.
– Мне нечего добавить (улыбается).
– Что дальше?
– На данный момент я свободный агент, общаюсь, ищу другие варианты продолжения карьеры.
– Это подразумевает не только украинские, но и зарубежные клубы?
– Абсолютно верно.
– У тебя же нет агента?
– На данный момент я сам решаю свои вопросы.
– Была информация, что ты находишься в шорт-листе «Эпицентра».
– Не знаю, я сам в прессе увидел эту информацию (улыбается). По крайней мере, никто из клуба со мной не связывался.
– Жалеешь, что не отработал в «Колосе» контракт до конца?
– Нет. Я взвешенно подошел к этому вопросу и решил, что на данный момент вижу, что для меня лучше будет именно так. А как будет дальше, посмотрим.
