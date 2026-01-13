Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Максим Третьяков сказал всю правду о своем уходе из Колоса
Украина. Премьер лига
На данный момент полузащитник находится в поисках новой команды

Колос. Максим Третьяков (справа)

Вчера, 12 января «Колос» объявил о расторжении контракта с опытным полузащитником Максимом Третьяковым. Чтобы выяснить причины произошедшего сайт Sport.ua напрямую связался с футболистом.

– Максим, почему «Колос» прекратил с тобой сотрудничество?
– Мы договорились с клубом, что для обеих сторон наиболее приемлемым вариантом будет расторжение контракта.

– Отношения с наставником команды Русланом Костышиным были нормальными?
– Все хорошо. Никаких проблем.

– Почему ты не играл в последних шести матчах «Колоса»?
– Мне сложно ответить на этот вопрос. Это был выбор тренера. Не вижу смысла это обсуждать. Мы пожали руки и поблагодарили друг друга за совместную работу.

– Просто раньше ты практически всегда выходил на поле, а тут, словно, обрубало.
– Мне нечего добавить (улыбается).

– Что дальше?
– На данный момент я свободный агент, общаюсь, ищу другие варианты продолжения карьеры.

– Это подразумевает не только украинские, но и зарубежные клубы?
– Абсолютно верно.

– У тебя же нет агента?
– На данный момент я сам решаю свои вопросы.

– Была информация, что ты находишься в шорт-листе «Эпицентра».
– Не знаю, я сам в прессе увидел эту информацию (улыбается). По крайней мере, никто из клуба со мной не связывался.

– Жалеешь, что не отработал в «Колосе» контракт до конца?
– Нет. Я взвешенно подошел к этому вопросу и решил, что на данный момент вижу, что для меня лучше будет именно так. А как будет дальше, посмотрим.

