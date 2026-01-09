Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем Беседин: «Не вижу смысла комментировать слухи»
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 09:26 |
1

Артем Беседин: «Не вижу смысла комментировать слухи»

Украинский нападающий «Артис Брно» опроверг разговоры о том, что клуб расторгнет с ним контракт

Артис Брно. Артем Беседин

На днях в отечественной прессе со ссылкой на чешские СМИ появилась информация о том, что «Артис Брно», за который выступает Артем Беседин, прекратит сотрудничество с бывшим нападающим сборной Украины. Чтобы прояснить ситуацию сайт Sport.ua за разъяснениями обратился непосредственно к футболисту, заодно, поговорив о его нынешнем этапе карьеры.

– Артем, как твои дела в Чехии?
– Все нормально. Сейчас я нахожусь в Турции на сборах со своей командой.

– Твой «Артис Брно» идет сейчас на третьем месте. Задача – побороться за выход в элиту?
– Действительно, минимальная цель – это третье место, которое, как и второе, дает право побороться за выход в высший дивизион через матчи плей-офф. В межсезонье к нам приедет еще ряд футболистов, поэтому верю, что во второй части сезона мы будем только сильнее.

– Отставание от лидера «Брно» в 11 очков ликвидировать будет сложно?
– Мы посматриваем на конкурента. Были случаи, что и не такое отставание ликвидировалось. К тому же у нас есть еще игра в запасе. «Брно» хорошо провел осеннюю часть чемпионата, но мы верим в свои силы и, по крайней мере, попытаемся достать лидера. Но опять же важен конечный результат, а это выход в высшую лигу.

– Ты уже практически год выступаешь в Чехии. Как тебе уровень второго дивизиона?
– Здесь команды плюс-минус одного уровня. Чемпионат непредсказуемый, где команда из нижней части турнирной таблицы может отобрать очки у лидеров. Такое соперничество только добавляет интереса этим соревнованиям. Коллективы хорошо подготовлены физически, но при этом многие стараются действовать комбинационно. Мне здесь нравится.

Другое дело, что у меня пока не все складывается так, как того хотелось. Я забил лишь один гол и отдал пару голевых передач. Поэтому на сборах стараюсь работать на максимуме, чтобы весной наверстать упущенное в плане результативности.

– Ты, как обычно, действуешь строго на острие?
– В принципе, да. Хотя при обороне я сажусь на свою половину поля, помогая партнерам. В Чехии нападающие больше стягивают на себя защитников, чтобы давать возможность забивать, к примеру, десятке, атакующим и крайним полузащитникам.

– Наставник поддерживает тебя?
– Безусловно, За что я ему благодарен. Но я ведь не юноша, сам понимаю, что в результативности необходимо добавлять. Верю, что не совсем удачная полоса рано или поздно прервется.

– Твой контракт заканчивается в конце сезона?
– Совершенно верно. В январе 2025 года мы подписали полугодичное соглашение, а потом контракт был продлен еще на год.

– Главная тема моего звонка, информация в чешской прессе о том, что «Артис Брно» решил прекратить с тобой сотрудничество и дать тебе статус свободного агента. Соответствует ли это действительности?
– Как здесь ответить? Я на сборах с «Артис Брно» и готовлюсь к официальным матчам. Я не вижу смысла комментировать эту информацию. Да, я видел этот материал, поэтому еще раз скажу, что не хочу обращать внимание на слухи.

Артем Беседин Артис Брно (Лишень) Чехия сборная Украины по футболу статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
