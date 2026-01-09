Артем Беседин: «Не вижу смысла комментировать слухи»

На днях в отечественной прессе со ссылкой на чешские СМИ появилась информация о том, что «Артис Брно», за который выступает Артем Беседин, прекратит сотрудничество с бывшим нападающим сборной Украины. Чтобы прояснить ситуацию сайт Sport.ua за разъяснениями обратился непосредственно к футболисту, заодно, поговорив о его нынешнем этапе карьеры.

– Артем, как твои дела в Чехии?

– Все нормально. Сейчас я нахожусь в Турции на сборах со своей командой.

– Твой «Артис Брно» идет сейчас на третьем месте. Задача – побороться за выход в элиту?

– Действительно, минимальная цель – это третье место, которое, как и второе, дает право побороться за выход в высший дивизион через матчи плей-офф. В межсезонье к нам приедет еще ряд футболистов, поэтому верю, что во второй части сезона мы будем только сильнее.

– Отставание от лидера «Брно» в 11 очков ликвидировать будет сложно?

– Мы посматриваем на конкурента. Были случаи, что и не такое отставание ликвидировалось. К тому же у нас есть еще игра в запасе. «Брно» хорошо провел осеннюю часть чемпионата, но мы верим в свои силы и, по крайней мере, попытаемся достать лидера. Но опять же важен конечный результат, а это выход в высшую лигу.

– Ты уже практически год выступаешь в Чехии. Как тебе уровень второго дивизиона?

– Здесь команды плюс-минус одного уровня. Чемпионат непредсказуемый, где команда из нижней части турнирной таблицы может отобрать очки у лидеров. Такое соперничество только добавляет интереса этим соревнованиям. Коллективы хорошо подготовлены физически, но при этом многие стараются действовать комбинационно. Мне здесь нравится.

Другое дело, что у меня пока не все складывается так, как того хотелось. Я забил лишь один гол и отдал пару голевых передач. Поэтому на сборах стараюсь работать на максимуме, чтобы весной наверстать упущенное в плане результативности.

– Ты, как обычно, действуешь строго на острие?

– В принципе, да. Хотя при обороне я сажусь на свою половину поля, помогая партнерам. В Чехии нападающие больше стягивают на себя защитников, чтобы давать возможность забивать, к примеру, десятке, атакующим и крайним полузащитникам.

– Наставник поддерживает тебя?

– Безусловно, За что я ему благодарен. Но я ведь не юноша, сам понимаю, что в результативности необходимо добавлять. Верю, что не совсем удачная полоса рано или поздно прервется.

– Твой контракт заканчивается в конце сезона?

– Совершенно верно. В январе 2025 года мы подписали полугодичное соглашение, а потом контракт был продлен еще на год.

– Главная тема моего звонка, информация в чешской прессе о том, что «Артис Брно» решил прекратить с тобой сотрудничество и дать тебе статус свободного агента. Соответствует ли это действительности?

– Как здесь ответить? Я на сборах с «Артис Брно» и готовлюсь к официальным матчам. Я не вижу смысла комментировать эту информацию. Да, я видел этот материал, поэтому еще раз скажу, что не хочу обращать внимание на слухи.