Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 08:00 |
1746
0

Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле

Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

07 января 2026, 08:00 |
1746
0
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Маккаби Хайфа. Георгий Ермаков

Всего одного полного сезона хватило Георгию Ермакову, чтобы стать лучшим вратарем украинской Премьер-лиги. Более того, в сезоне 2024/25 голкипер «Александрии» стал и лучшим по количеству сухих матчей. Но уже тогда Ермаков был на контракте с «Маккаби» из Хайфы.

Новое место работы не стало помехой для Ермакова, который в своем дебютном сезоне в Израиле сразу застолбил за собой пост номер один. О своих нынешних выступлениях Георгий рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Георгий, глядя на статистику, тебе не понадобилось много времени, чтобы адаптироваться в чемпионате Израиля.
– Статистика говорит сама за себя (улыбается). А если серьезно, то мне нужно было некоторое время, поскольку есть различия в чемпионатах Украины и Израиля, требованиях главного тренера. К тому же у нас по ходу сезона произошла смена наставника, и это тоже поначалу наложило свой отпечаток. Но это специфика работы, смена клубов, тренеров, поэтому нужно как можно быстрее привыкать к таким изменениям в карьере.

– Как тебе в целом уровень соревнований в чемпионате Израиля?
– Достаточно высокий, с классными исполнителями, особенно в атакующей линии. Здесь достаточно футболистов, которых можно выделить. Акцент в основном делается на атакующей игре.

– В местном первенстве, по сути, нет перерыва. Это изнурительно?
– Если сравнивать с Украиной, то здесь лучше в том плане, что нет резкого спада после первой половины сезона. У нас зимой идут тяжелые сборы, после которых набирается форма. В израильском чемпионате на шесть матчей больше, чем в украинском, но здесь погодные условия дают возможность играть без перерыва.

– Ты, кстати, не рассказывал, как подписал контракт с «Маккаби», практически, не играя в Украине?
– Действительно, у меня в активе было порядка десяти матчей за «Александрию» и несколько таймов в составе молодежной сборной, когда мы готовились к Олимпиаде. Наверное, это работа селекционного отдела «Маккаби» вместе с агентами. Так и получилось.

– Работа с вратарями в «Александрии» и «Маккаби» сильно отличается?
– Специфика немного другая, но мне были интересно, что тогда, что сейчас. У каждого наставника есть своя особенность, что позволяет мне постигать что-то новое. Тем более, что в «Маккаби» тренер вратарей работает и в национальной сборной. В его квалификации можно не сомневаться.

– Сейчас твой коллектив идет на четвертом месте. К чему стремится «Маккаби»?
– Перед сезоном у этой команды всегда одна цель – выигрывать трофеи. Правда, в нынешнем сезоне у нас идет период перестройки, поскольку, если сравнить с минувшим сезоном, то в коллектив пришло 15 новых футболистов и большинство из них сейчас игроки основного состава. Пока мы стремимся к тому, чтобы выглядеть одним целым. Футбольные люди понимают, что для этого нужно определенное время. Есть зарождение, развитие, становление и пик. В менеджменте «Маккаби» наверняка это знали, чтобы идти на такой шаг. Поэтому мы сейчас на пути к своей лучшей игре и результатам.

Маккаби Хайфа

– У вас интернациональная команда. Как проходит общение во время тренировок, матчей и в быту?
– У меня с этим нет проблем. Я владею английским языком как, в принципе, и все партнеры по команде.

– Во время выходных футболисты собираются вместе?
– Не часто. В основном, когда бывают командные мероприятия. Игроки живут в разных местах, поэтому проблематично всем собираться в одном месте в одно время. Хотя на летних сборах у нас была традиция после товарищеских матчей ужинать командой за одним столом.

– Неспокойная ситуация в Израиле как-то отражается на твоей жизни?
– Нет. Когда я сюда приехал все уже успокоилось.

– Украинцев в Хайфе много?
– Да. Приятно слышать родной язык вдалеке от дома. Много соотечественников и среди фанатов «Маккаби».

– С кем-то сдружился?
– Знакомства есть, но я бы не сказал, что это тесные отношения. Просто можем поговорить на какие-то общие темы. Конечно, чаще это футбол, поскольку в Израиле очень любят этот вид спорта. Здесь даже есть семейные традиции.

– Про войну в Украине в Израиле интересуются?
– Интересуются, но для меня стало откровением, что израильтяне мало знают, что на самом деле происходит в нашей стране. Когда выставляешь какие-то аукционы или что-то рассказываешь после обстрелов медицинских учреждений, детских садов или просто жилых домов, люди много об этом расспрашивают, но для них это шокирующая информация, поскольку здесь наша война практически не освещается.

– За украинской Премьер-лигой следишь?
– Конечно. Могу за тур посмотреть до трех матчей. А если не получается, то потом обязательно гляну обзор.

Александрия. Георгий Ермаков

– За кем следишь больше, за «Полесьем» Руслана Ротаня, при котором ты начал играть на наивысшем уровне, или за «Александрией», которая дала тебе путевку в большой футбол?
– В этой ситуации поровну (смеется). Стараюсь смотреть «Шахтер», «Динамо», команды, где выступают мои знакомые. К примеру, «Колос».

– С кем чаще общаешься?
– С Андреем Цуриковым, с некоторыми ребятами из «Александрии». Не скажу, конечно, что мы постоянно на связи, но периодически интересуемся делами друг у друга.

– Ты хорошо провел прошлый сезон в Украине, став лучшим вратарем и сейчас на виду в Израиле. Не буду удивлен, если к тебе есть интерес со стороны команд из более сильных европейских чемпионатов. Тебе об этом что-то известно?
– Интерес возникает ко многим футболистам, но если нет конкретики, то и говорить не о чем. Вот, к примеру, куда только уже не сватали Арсения Батагова, а когда я у него спросил, он сказал, что ничего не знает (улыбается). Я бы мог сказать, если бы был запрос в «Маккаби» по моей персоне, но этого нет, по крайней мере, до меня ничего не доходило.

– Сейчас тебя все устраивает в «Маккаби»?
– Пока не устраивает место в турнирной таблице нашей команды, в остальном все отлично.

– Если в будущем у тебя будет выбор, то в каком европейском топ-чемпионате ты хотел бы поиграть?
– В итальянской Серии А. Мне нравится сама страна, и, естественно, чемпионат.

– А команда?
– У меня нет фаворита. В Италии много клубов с большой историей, поэтому окунуться в эту атмосферу, предел мечтаний.

– В глубине души ждешь, что на тебя обратят внимание тренеры сборной Украины?
– Я к этому стремлюсь. Но все, что я могу сделать, это упорно работать и доказывать свою состоятельность на футбольном поле. А там будет видно. Попасть в свою сборную, это наивысший уровень для футболиста каждой страны.

По теме:
ПОНОМАРЕВ: «Твердохлеб и Микитишин – качественные и адаптированные игроки»
ПОНОМАРЕВ: «Летом никто и не наделся, что Проспер Оба так заиграет»
Пиза – Комо – 0:3. Сенсационная команда Фабрегаса – в топ-6. Видео голов
Георгий Ермаков Маккаби Хайфа Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Колос Ковалевка Андрей Цуриков Александрия Полесье Житомир Руслан Ротань Серия A сборная Украины по футболу чемпионат Израиля по футболу статьи эксклюзив Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-21 Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прославленному клубу посоветовали продать звезду сборной Украины
Футбол | 06 января 2026, 23:58 4
Прославленному клубу посоветовали продать звезду сборной Украины
Прославленному клубу посоветовали продать звезду сборной Украины

Виталий Миколенко может покинуть Эвертон

Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Футбол | 06 января 2026, 08:58 5
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены

Майкон может перейти в «Атлетико Минейро»

Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футбол | 06.01.2026, 07:48
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Футбол | 06.01.2026, 09:11
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В Динамо рассчитывают на футболиста, который был не нужен Шовковскому
Футбол | 07.01.2026, 07:02
В Динамо рассчитывают на футболиста, который был не нужен Шовковскому
В Динамо рассчитывают на футболиста, который был не нужен Шовковскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 22
Футбол
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
05.01.2026, 15:01
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
05.01.2026, 11:44 4
Футбол
Александр УСИК: «Он ужасный парень, жесткий. Мой самый тяжелый соперник»
Александр УСИК: «Он ужасный парень, жесткий. Мой самый тяжелый соперник»
05.01.2026, 22:50 2
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем