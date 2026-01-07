Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле

Всего одного полного сезона хватило Георгию Ермакову, чтобы стать лучшим вратарем украинской Премьер-лиги. Более того, в сезоне 2024/25 голкипер «Александрии» стал и лучшим по количеству сухих матчей. Но уже тогда Ермаков был на контракте с «Маккаби» из Хайфы.

Новое место работы не стало помехой для Ермакова, который в своем дебютном сезоне в Израиле сразу застолбил за собой пост номер один. О своих нынешних выступлениях Георгий рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Георгий, глядя на статистику, тебе не понадобилось много времени, чтобы адаптироваться в чемпионате Израиля.

– Статистика говорит сама за себя (улыбается). А если серьезно, то мне нужно было некоторое время, поскольку есть различия в чемпионатах Украины и Израиля, требованиях главного тренера. К тому же у нас по ходу сезона произошла смена наставника, и это тоже поначалу наложило свой отпечаток. Но это специфика работы, смена клубов, тренеров, поэтому нужно как можно быстрее привыкать к таким изменениям в карьере.

– Как тебе в целом уровень соревнований в чемпионате Израиля?

– Достаточно высокий, с классными исполнителями, особенно в атакующей линии. Здесь достаточно футболистов, которых можно выделить. Акцент в основном делается на атакующей игре.

– В местном первенстве, по сути, нет перерыва. Это изнурительно?

– Если сравнивать с Украиной, то здесь лучше в том плане, что нет резкого спада после первой половины сезона. У нас зимой идут тяжелые сборы, после которых набирается форма. В израильском чемпионате на шесть матчей больше, чем в украинском, но здесь погодные условия дают возможность играть без перерыва.

– Ты, кстати, не рассказывал, как подписал контракт с «Маккаби», практически, не играя в Украине?

– Действительно, у меня в активе было порядка десяти матчей за «Александрию» и несколько таймов в составе молодежной сборной, когда мы готовились к Олимпиаде. Наверное, это работа селекционного отдела «Маккаби» вместе с агентами. Так и получилось.

– Работа с вратарями в «Александрии» и «Маккаби» сильно отличается?

– Специфика немного другая, но мне были интересно, что тогда, что сейчас. У каждого наставника есть своя особенность, что позволяет мне постигать что-то новое. Тем более, что в «Маккаби» тренер вратарей работает и в национальной сборной. В его квалификации можно не сомневаться.

– Сейчас твой коллектив идет на четвертом месте. К чему стремится «Маккаби»?

– Перед сезоном у этой команды всегда одна цель – выигрывать трофеи. Правда, в нынешнем сезоне у нас идет период перестройки, поскольку, если сравнить с минувшим сезоном, то в коллектив пришло 15 новых футболистов и большинство из них сейчас игроки основного состава. Пока мы стремимся к тому, чтобы выглядеть одним целым. Футбольные люди понимают, что для этого нужно определенное время. Есть зарождение, развитие, становление и пик. В менеджменте «Маккаби» наверняка это знали, чтобы идти на такой шаг. Поэтому мы сейчас на пути к своей лучшей игре и результатам.

Маккаби Хайфа

– У вас интернациональная команда. Как проходит общение во время тренировок, матчей и в быту?

– У меня с этим нет проблем. Я владею английским языком как, в принципе, и все партнеры по команде.

– Во время выходных футболисты собираются вместе?

– Не часто. В основном, когда бывают командные мероприятия. Игроки живут в разных местах, поэтому проблематично всем собираться в одном месте в одно время. Хотя на летних сборах у нас была традиция после товарищеских матчей ужинать командой за одним столом.

– Неспокойная ситуация в Израиле как-то отражается на твоей жизни?

– Нет. Когда я сюда приехал все уже успокоилось.

– Украинцев в Хайфе много?

– Да. Приятно слышать родной язык вдалеке от дома. Много соотечественников и среди фанатов «Маккаби».

– С кем-то сдружился?

– Знакомства есть, но я бы не сказал, что это тесные отношения. Просто можем поговорить на какие-то общие темы. Конечно, чаще это футбол, поскольку в Израиле очень любят этот вид спорта. Здесь даже есть семейные традиции.

– Про войну в Украине в Израиле интересуются?

– Интересуются, но для меня стало откровением, что израильтяне мало знают, что на самом деле происходит в нашей стране. Когда выставляешь какие-то аукционы или что-то рассказываешь после обстрелов медицинских учреждений, детских садов или просто жилых домов, люди много об этом расспрашивают, но для них это шокирующая информация, поскольку здесь наша война практически не освещается.

– За украинской Премьер-лигой следишь?

– Конечно. Могу за тур посмотреть до трех матчей. А если не получается, то потом обязательно гляну обзор.

Александрия. Георгий Ермаков

– За кем следишь больше, за «Полесьем» Руслана Ротаня, при котором ты начал играть на наивысшем уровне, или за «Александрией», которая дала тебе путевку в большой футбол?

– В этой ситуации поровну (смеется). Стараюсь смотреть «Шахтер», «Динамо», команды, где выступают мои знакомые. К примеру, «Колос».

– С кем чаще общаешься?

– С Андреем Цуриковым, с некоторыми ребятами из «Александрии». Не скажу, конечно, что мы постоянно на связи, но периодически интересуемся делами друг у друга.

– Ты хорошо провел прошлый сезон в Украине, став лучшим вратарем и сейчас на виду в Израиле. Не буду удивлен, если к тебе есть интерес со стороны команд из более сильных европейских чемпионатов. Тебе об этом что-то известно?

– Интерес возникает ко многим футболистам, но если нет конкретики, то и говорить не о чем. Вот, к примеру, куда только уже не сватали Арсения Батагова, а когда я у него спросил, он сказал, что ничего не знает (улыбается). Я бы мог сказать, если бы был запрос в «Маккаби» по моей персоне, но этого нет, по крайней мере, до меня ничего не доходило.

– Сейчас тебя все устраивает в «Маккаби»?

– Пока не устраивает место в турнирной таблице нашей команды, в остальном все отлично.

– Если в будущем у тебя будет выбор, то в каком европейском топ-чемпионате ты хотел бы поиграть?

– В итальянской Серии А. Мне нравится сама страна, и, естественно, чемпионат.

– А команда?

– У меня нет фаворита. В Италии много клубов с большой историей, поэтому окунуться в эту атмосферу, предел мечтаний.

– В глубине души ждешь, что на тебя обратят внимание тренеры сборной Украины?

– Я к этому стремлюсь. Но все, что я могу сделать, это упорно работать и доказывать свою состоятельность на футбольном поле. А там будет видно. Попасть в свою сборную, это наивысший уровень для футболиста каждой страны.