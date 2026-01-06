Демченко с нетерпением ждет встречи с Вернидубом на футбольном поле

Возглавив в начале июня прошлого года казахстанский «Женис» Андрей Демченко поднял команду из подвала турнирной таблицы на итоговое шестое место, параллельно, добравшись до полуфинала Кубка Казахстана. Тем удивительнее была его отставка с поста главного тренера астанчан.

Впрочем, без работы украинский специалист пробыл не долго, приняв 4 января азербайджанский «Араз». О последних изменениях в тренерской карьере Демченко эксклюзивно рассказал сайту Sport.ua.

– Андрей, как объяснить вашу отставку из «Жениса», ведь команда при вас прогрессировала?

– У нас была устная договоренность, что нужно выбраться из зоны вылета. Сам контракт был подписан до конца сезона. По его окончании клуб мог продлить соглашение, а мог и отказаться от моих услуг, это было их право. Руководство выбрало другой вариант.

Впрочем, за работу команды и тренерского штаба я горд. «Женису» удалось выдать 14-матчевую беспроигрышную серию, взобравшись на шестое место, хотя можно было и лучше выступить, но в некоторых играх нам явно не повезло.

– Аргументируйте ваше назначение в азербайджанский «Араз»?

– Для меня это новый вызов. Футбол в Азербайджане быстро развивается. «Карабах» участник группового раунда Лиги чемпионов, есть также такие сильные команды, как «Сабах», «Сумгаит», «Зира», «Нефтчи». Я увидел здесь хорошую перспективу для работы. Мне очень интересно здесь поработать.

В Казахстане я побыл, все увидел, себя показал (улыбается), на очереди Азербайджан. Для тренера важно работать, чтобы не было простоя.

– Когда украинские футболисты или тренеры переходят в зарубежный чемпионат, он автоматически притягивает к себе внимание со стороны нашей прессы. Поэтому мы ждем 31 января…

– Я понял ваш намек (улыбается). Наш матч против «Нефтчи», который тренирует Юрий Вернидуб. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Юрий Николаевич довел свою профпригодность до наивысшего уровня. Достаточно сказать, что он обыгрывал мадридский «Реал» в Лиге чемпионов. Всегда интересно потягаться с опытным наставником и его командой. Я с нетерпением жду нашей встречи.