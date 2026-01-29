ФОТО. Первая активность Бруклина Бекхэма после громкого конфликта

Бруклин Бекхэм опубликовал первый пост после громкого конфликта с Дэвидом и Викторией Бекхэм.

Ранее он подтвердил слухи о семейной вражде, заявив, что полностью отдалился от родителей и обвинил их в попытках разрушить его брак с Николой Пельтц.

После периода молчания пара выложила синхронные посты в Instagram, показав, что они остаются вместе, несмотря на волну критики.

При этом слова Бруклина о поведении матери на свадьбе и отказе шить платье для Николы вызвали новый резонанс и ответную реакцию со стороны гостей торжества.

Позже Бруклин отключил комментарии. Дэвид Бекхэм, реагируя на ситуацию, отметил, что детям важно позволять совершать ошибки, а Виктория лишь косвенно упомянула семью, поблагодарив детей на церемонии в Париже.