ФОТО. Первая активность Бруклина Бекхэма после громкого конфликта
Бруклин Бекхэм опубликовал новый пост
Бруклин Бекхэм опубликовал первый пост после громкого конфликта с Дэвидом и Викторией Бекхэм.
Ранее он подтвердил слухи о семейной вражде, заявив, что полностью отдалился от родителей и обвинил их в попытках разрушить его брак с Николой Пельтц.
После периода молчания пара выложила синхронные посты в Instagram, показав, что они остаются вместе, несмотря на волну критики.
При этом слова Бруклина о поведении матери на свадьбе и отказе шить платье для Николы вызвали новый резонанс и ответную реакцию со стороны гостей торжества.
Позже Бруклин отключил комментарии. Дэвид Бекхэм, реагируя на ситуацию, отметил, что детям важно позволять совершать ошибки, а Виктория лишь косвенно упомянула семью, поблагодарив детей на церемонии в Париже.
