Лига чемпионов29 января 2026, 01:18 | Обновлено 29 января 2026, 01:21
31
0
Монако – Ювентус – 0:0. Ничья, что всех устроила. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов
29 января 2026, 01:18 | Обновлено 29 января 2026, 01:21
31
0
28 января состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов между клубами «Монако» (Франция) и «Ювентус» (Италия).
Команды встретились в последнем туре группового этапа на арене «Стад Луи II» в Монако.
Поединок завершился безголевой ничьей (0:0), которая устроила оба коллектива.
И «Монако», и «Ювентус» пробились в 1/16 финала турнира.
Лига чемпионов. 8-й тур, 28 января
«Монако» – «Ювентус» – 0:0
Видеообзор матча:
