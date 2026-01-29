Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Монако
28.01.2026 22:00 – FT 0 : 0
Ювентус
Лига чемпионов
Монако – Ювентус – 0:0. Ничья, что всех устроила. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов

Монако – Ювентус – 0:0. Ничья, что всех устроила. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов между клубами «Монако» (Франция) и «Ювентус» (Италия).

Команды встретились в последнем туре группового этапа на арене «Стад Луи II» в Монако.

Поединок завершился безголевой ничьей (0:0), которая устроила оба коллектива.

И «Монако», и «Ювентус» пробились в 1/16 финала турнира.

Лига чемпионов. 8-й тур, 28 января

«Монако» – «Ювентус» – 0:0

Видеообзор матча:

