Грузинский легионер мог покинуть Колос и уехать играть в Польшу

Полузащитник Колоса Ника Гагнидзе мог сменить клуб в зимнее межсезонье. Один из клубов польской Экстраклясы, вероятно Видзев Лодзь, интересовался 24-летним грузинским хавбеком.

Однако руководство Колоса из Ковалевки выставило трансферные требования, которые оказались вдвое выше суммы, на которую были готовы пойти поляки. В результате сделка не состоялась, и Гагнидзе остался в украинском клубе.

Ника Гагнидзе выступает за Колос с июля 2024 года. Центральный полузащитник, который также может действовать на правом фланге и в атаке, имеет контракт до лета 2027 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей УПЛ, в которых сделал 4 результативные передачи.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 900 тысяч евро, он уже имеет опыт выступлений за сборную Грузии – 6 матчей и 1 гол.