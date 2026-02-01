Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Верес просматривает легионера из Руанды
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 14:47 | Обновлено 01 февраля 2026, 15:00
Нийо Давид выступал за команду Кийови Спортс

Нийо Давид

Ровенский «Верес» продолжает поиск усиления во время зимних сборов в Турции и просматривает футболиста из Африки.

По данным Igihe Sports, к украинской команде присоединился 19-летний Давид Нийо. Он является универсальным атакующим игроком, а его контракт принадлежит руандийскому клубу «Кийови Спортс».

Нийо уже начал тренировки в составе «Вереса», однако окончательное решение о возможном сотрудничестве пока не принято. Ожидается, что тренерский штаб продолжит оценивать игровые качества футболиста в ближайшее время.

Перед возобновлением сезона ровенский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

