Источник: Верес просматривает легионера из Руанды
Нийо Давид выступал за команду Кийови Спортс
Ровенский «Верес» продолжает поиск усиления во время зимних сборов в Турции и просматривает футболиста из Африки.
По данным Igihe Sports, к украинской команде присоединился 19-летний Давид Нийо. Он является универсальным атакующим игроком, а его контракт принадлежит руандийскому клубу «Кийови Спортс».
Нийо уже начал тренировки в составе «Вереса», однако окончательное решение о возможном сотрудничестве пока не принято. Ожидается, что тренерский штаб продолжит оценивать игровые качества футболиста в ближайшее время.
Перед возобновлением сезона ровенский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.
Niyo David, intizanyo ya Intare FC muri Kiyovu Sports, yatangiye igerageza muri NK Veres Rivne ikina muri Shampiyona y’Icyiciro cya Mbere muri Ukraine. pic.twitter.com/XGlzPtovhT— IGIHE Sports (@IGIHESports) January 31, 2026
