Источник: Верес просматривает легионера из Руанды

Ровенский «Верес» продолжает поиск усиления во время зимних сборов в Турции и просматривает футболиста из Африки.

По данным Igihe Sports, к украинской команде присоединился 19-летний Давид Нийо. Он является универсальным атакующим игроком, а его контракт принадлежит руандийскому клубу «Кийови Спортс».

Нийо уже начал тренировки в составе «Вереса», однако окончательное решение о возможном сотрудничестве пока не принято. Ожидается, что тренерский штаб продолжит оценивать игровые качества футболиста в ближайшее время.

Перед возобновлением сезона ровенский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.