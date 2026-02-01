Сикан не реализовал моменты, а Андерлехт уступил Стандарду
«Фиолетово-белые» не выигрывают в чемпионате уже пять матчей подряд
В воскресенье, 1 февраля, в рамках 23-го тура Лиги Жюпиле состоялся матч между «Стандардом» и «Андерлехтом».
Игра прошла в Льеже на стадионе «Стад Морис Дюфран» и завершилась со счетом 2:0.
На 29-й минуте счет в матче открыл Карамоко, выведя хозяев вперед.
Удвоить свое преимущество «Стандард» смог на 48-й минуте благодаря голу Саида.
В составе «Андерлехта» 68 минут на поле провел Данило Сикан, который нанес два удара по воротам, но в обоих случаях хозяев спас вратарь.
Лига Жюпиле. 23-й тур, 1 февраля
Стандард – Андерлехт – 2:0
Голы: Карамоко, 29; Саид, 48
