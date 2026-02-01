Сикан не реализовал моменты, а Андерлехт уступил Стандарду

В воскресенье, 1 февраля, в рамках 23-го тура Лиги Жюпиле состоялся матч между «Стандардом» и «Андерлехтом».

Игра прошла в Льеже на стадионе «Стад Морис Дюфран» и завершилась со счетом 2:0.

На 29-й минуте счет в матче открыл Карамоко, выведя хозяев вперед.

Удвоить свое преимущество «Стандард» смог на 48-й минуте благодаря голу Саида.

В составе «Андерлехта» 68 минут на поле провел Данило Сикан, который нанес два удара по воротам, но в обоих случаях хозяев спас вратарь.

Лига Жюпиле. 23-й тур, 1 февраля

Стандард – Андерлехт – 2:0

Голы: Карамоко, 29; Саид, 48